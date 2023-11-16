Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'in eski hali şaşırttı! Tam 10 sene öncede ekrandaymış...

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5 Şubat 1999, İzmir doğumlu Cemre Baysel, Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinden yardımcı bir rol ile yaptı. Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı.

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Ardından tarihi drama Payitaht Abdülhamid dizisinde "Firuze" rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı.

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2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Aytaç Şaşmaz'la birlikte başrolde yer aldı.

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47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü aldı.

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Cemre Baysel'in eskli halini görenler şaşırdı. Çocukken de "güzel ve sevimli olduğu ve büyüdükçe daha da güzelleştiği" yorumları yapıldı.

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İşte Cemre Baysel'in eskli hali...

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