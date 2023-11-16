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TREND
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 17:45

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'in eski hali şaşırttı! Tam 10 sene öncede ekrandaymış...

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinin başrol karakterini üstlenen genç ve güzel oyuncu Cemre Baysel'in eski hali görenleri şaşırttı. Bundan tam 10 sene önce 14-15 yaşlarındayken TRT1 ekranlarında yayınlanan Yeşil Deniz adlı dizide Gonca Makasçı karakterine da hayat vermiş...

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