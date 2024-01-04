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TREND
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2024 Perşembe 17:44

Sakla Beni'nin Fahrünnisa'sı Sera Tokdemir'i görenler tanıyamadı! İşte estetiksiz hali...

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisinde Kont Ziya'nın genç, güzel ve bir o kadar da sinsi eşi Fahrünnisa'yı canlandıran Sera Tokdemir'in eski hali şaşırttı. Oyuncunun estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti...

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