Sakla Beni'nin Fahrünnisa'sı Sera Tokdemir'i görenler tanıyamadı! İşte estetiksiz hali...

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Babası Türkiye'nin tanınmış at sahiplerinden birisidir. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden (TOMYO) mezun oldu. 2003 yılında dönemin Beşiktaş JK kalecilerinden olan Göksel Gencer ile evlendi, bu evliliğinden Boran Gencer adında bir oğlu oldu. Tokdemir'in 6 sene süren evliliği 2009 yılında eşinden ayrılmasıyla sonlandı. Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan ve diksiyon eğitimi alarak tiyatroya başladı.