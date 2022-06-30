Sadece ormanda bulduğu şeylerle yaptı! görenler gözlerine inanamadı
Doğada ilkel aletleri kullanarak adeta medeniyet inşa eden genç, görenleri hayrete düşürüyor. Birbirinden zorlu yapıları çamur, yaprak ve ot kullanarak yapan adam o anları saniye saniye videoya aldı. Tüm dünyada milyonlarca kez tıklanan o görüntülere ilgi her geçen gün büyüyor. İşte ormanda herkesin hayallerini gerçekleştiren gencin inanılmaz becerisi...
Son dönemde ilkel malzemelerle doğada yaşam mücadelesi verme aktivitesi gençler arasında moda haline geldi. Bakın o gençler doğada buldukları ilkel malzemelerle neler yaptı... İşte YouTube'ta milyonlarca kez izlenen o videonun içeriği...