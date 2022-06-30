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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 11:15

Sadece ormanda bulduğu şeylerle yaptı! görenler gözlerine inanamadı

Doğada ilkel aletleri kullanarak adeta medeniyet inşa eden genç, görenleri hayrete düşürüyor. Birbirinden zorlu yapıları çamur, yaprak ve ot kullanarak yapan adam o anları saniye saniye videoya aldı. Tüm dünyada milyonlarca kez tıklanan o görüntülere ilgi her geçen gün büyüyor. İşte ormanda herkesin hayallerini gerçekleştiren gencin inanılmaz becerisi...

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