Sadece kaşıntı ve şişliğe neden olmakla kalmıyor! 1000 sivrisineğe kolunu ısırttı
Youtube'da Coyote Peterson adlı maceracı bu ufak canavarlara meydan okumaya karar verdi. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarında insanları rahatsız etmeye başlayan sivrisinekler her ne kadar tehlikeli görünmeseler de ısırıkları sadece kaşıntı ve şişliğe neden olmakla kalmıyor. Bu kan ömücü küçük canlalar her yıl 1 milyon dan fazla ölüme neden olan hastalığı insanlara bulaştırıyor. Yaklaşık 1000 tane sivrisineğin içinde bulunduğu özel kafese kolunu soktu ve bakın ardından neler yaşandı. Tüm sağlık önlemlerinin alındığı bu deneme izleyicileri tarafından büyük ilgi gördü
Youtube'da ürettiği içeriklerle sınırları zorlayan Coyote Peterson bu kez de yakaladığı yaklaşık 200 adet yaban arısına kendini ısırttı. Bir anda aldığı darbelerin acısıyla çekim ekibi de dahil olmak üzere büyük korku yaşadılar. İşte o anlar...