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TREND
Eklenme tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 11:18

Sadece kaşıntı ve şişliğe neden olmakla kalmıyor! 1000 sivrisineğe kolunu ısırttı

Youtube'da Coyote Peterson adlı maceracı bu ufak canavarlara meydan okumaya karar verdi. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarında insanları rahatsız etmeye başlayan sivrisinekler her ne kadar tehlikeli görünmeseler de ısırıkları sadece kaşıntı ve şişliğe neden olmakla kalmıyor. Bu kan ömücü küçük canlalar her yıl 1 milyon dan fazla ölüme neden olan hastalığı insanlara bulaştırıyor. Yaklaşık 1000 tane sivrisineğin içinde bulunduğu özel kafese kolunu soktu ve bakın ardından neler yaşandı. Tüm sağlık önlemlerinin alındığı bu deneme izleyicileri tarafından büyük ilgi gördü

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