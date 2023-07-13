Sadece kaşıntı ve şişliğe neden olmakla kalmıyor! 1000 sivrisineğe kolunu ısırttı

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Youtube'da ürettiği içeriklerle sınırları zorlayan Coyote Peterson bu kez de yakaladığı yaklaşık 200 adet yaban arısına kendini ısırttı. Bir anda aldığı darbelerin acısıyla çekim ekibi de dahil olmak üzere büyük korku yaşadılar. İşte o anlar...