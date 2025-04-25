Saatlerce toprağı kazdı ve... Sosyal medyada milyonlarca kez izlendi

<p>İşte o zekice hazırlanmış tuzaktan kareler...</p><br><p>Uzakdoğulu iki çocuğun balık tutma yöntemi, oldukça ucuz maliyeti ve pratik olması nedeniyle çok sayıda kişinin büyük ilgisiyle karşılandı.</p><br><p>Çocuklar öncelikle PVC boruları T şekli alacak şekilde birleştiriyorlar.</p><br><p>Nehrin kenarındaki toprağı borunun şeklinde kazıyorlar..</p><br><p>Çocuklar toprağın üstünü hafifçe kapatıp, boruyu sağlamlaştırıyorlar</p><br><p>Daha sonra borunun üst kısımlarının altına gelecek şekilde iki çukur açıyorlar. </p><br><p>Çukurları suyla dolduruyorlar.</p><br><p>Çocuklar nehre girip balıkları korkutarak boruya yöneltiyor.</p><br><p>Borulardan geçen balıklar iki yanda bulunan çukurlara düşüyor...</p><br><p>Plastik şişe, ip ve kürdan kullanarak küçük balıkları avlamak için tuzak yapmanız mümkün. İşte aşamaları...</p><br>