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TREND
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 14:50 |

Saatlerce toprağı kazdı ve... Sosyal medyada milyonlarca kez izlendi

Youtube'da açtığı kanalda sıra dışı av yöntemleri deneyen adam, hiçbir alet kullanmadan balık tuzağı yaptı.

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