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TREND
Eklenme tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 11:19

Rusya'dan füze saldırısı!

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın 15 'Şahed' tipi İHA ve 8 'Kalibr' füzesiyle Ukrayna topraklarına saldırı düzenlediğini açıkladı.

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