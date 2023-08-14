Rusya'dan füze saldırısı!

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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın Ukrayna topraklarına 15 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) ve 8 "Kalibr" füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

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Komutanlıktan yapılan açıklamada, dün gece Rusya'nın Ukrayna topraklarına insansız hava araçları ve "Kalibr" füzeleriyle birkaç saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

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Rus ordusunun, İHA'ları güneydoğudan ve füzeleri Karadeniz'den fırlattığı aktarılan açıklamada, "Düşman, 15 Şahed-136/131 saldırı İHA'sı, 8 Kalibr füzesi kullandı. Hava savunma kuvvetleri, savunma güçlerinin diğer birimleriyle işbirliğinde tüm hedefleri imha etti." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, hava hedeflerinin düşürülmesinde uçaksavar güdümlü füzeler ve yakın koruma birliklerinin küçük silahlarının kullanıldığı kaydedildi.

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Uçaksavar muharebesi sonucunda füze ve İHA parçalarının düştüğü Odessa şehrinin birkaç yerinde yangın çıktığı, olay yerlerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığı aktarıldı.

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Açıklamada, yerel saatle 05.00 sularında Bahmut yönünde füze savunma birimlerince Rus helikopterinin düşürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

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