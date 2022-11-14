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TREND
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 14:19

Röntgeni görünce hemen ameliyata aldılar! Tam bir metre

Üzücü olay İngiltere'de yaşandı. Evde yılbaşı süslemeleri yapan baba ve oğul, inanması güç bir olaya şahit oldu

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