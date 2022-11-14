Röntgeni görünce hemen ameliyata aldılar! Tam bir metre

Ağaçları süslemek için getirdikleri bir metre boyutundaki süslü ip ortadan kayboldu. Durumdan şüphelenen ailenin korktuğu başlarına geldi.

İnigliz Mirror gazetesinin aktardığına göre, 10 yaşındaki Danua cinsi Dexter adlı köpek, yılbaşı süsünü yediği için hastalandı. Köpeğin sahipleri, 10 yıldır beraber yaşadıkları köpeklerini veterinere götürdü. Röntgen, Dexter'ın yılbaşı süsünü yediğini doğrulayınca hayvan hemen ameliyata alındı.

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Veteriner Kate Milroy, "Dexter'ın acil ameliyata alınması gerekiyordu, yediği yılbaşı süsü açıkça bir tıkanmaya neden olmuştu ve mümkün olan en kısa sürede çıkarmazsak ölümcül oalbilirdi." ifadelerini kullandı.





Veteriner, yılbaşı süsünü tek parça halinde çıkarabildiğine şaşırdığını söyledi.