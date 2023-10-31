Resimli Hoşgeldin Kasım Mesajları! En farklı, sonbahar temalı Hoşgeldin Kasım yazılı resimler, Kasım ayı ile ilgili sözler

Yine aylardan Kasım. Sanki sende kaldı bir yanım.
Herkes Eylül'de geldi sen Kasım'da gel. Varsın geç olsun ama sev beni...
Kasım'da açan çiçektir aşk.
Belki unuturuz onu, tüm kasımdan kalma çiçekler gibi...
Gönül bir güzellik beklemiyor Kasımda.
Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan. Bahaneydi sonbahar.
Geçti koskoca sene insanlığı bir dene niye bakman gidene geçti işte sonbahar.
Gelmez ise sonbahar niye yağsın beyaz kar mevsimler bir bir akar geldi işte sonbahar.
Kasımın son mısralarındayız, günlerden ne bilmiyorum; ama ben bugün de seviyorum seni. (Cemal Süreya)
Bakma aylardan Kasım, mevsimlerden sonbahar olduğuna. Sen ne zaman istersen çık gel! Benim kapım sana her zaman Aralık sana.
Kasım'da sevginin en saf halini yaşar sevgililer.
Nisan ayında yeşeren yapraklar Ekim ayında sararıp, Kasım ayında dökülüyor. Kasımda aşk gerçektir İrfan...
Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.
Aynada yüzüne baktı. Kendisi de Kasım ayı gibiydi:kuru, soluk ve iç karartıcı.
Kasım'da açan çiçektir aşk.