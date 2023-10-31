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TREND
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 17:37

Resimli Hoşgeldin Kasım Mesajları! En farklı, sonbahar temalı Hoşgeldin Kasım yazılı resimler, Kasım ayı ile ilgili sözler

Takvimlerin Kasım ayına dönmesi ile sonbahar temalı, 'Hoşgeldin Kasım' yazılı resim aramaları hız kazandı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler için 'Romantik, hüzünlü, aşk ve sevgi dolu, sonbahar, kurumuş yaprak temalı Kasım ayı sözleri'ni derledik...

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