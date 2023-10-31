Resimli Hoşgeldin Kasım Mesajları! En farklı, sonbahar temalı Hoşgeldin Kasım yazılı resimler, Kasım ayı ile ilgili sözler

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Yine aylardan Kasım. Sanki sende kaldı bir yanım.

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Herkes Eylül'de geldi sen Kasım'da gel. Varsın geç olsun ama sev beni...

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Kasım'da açan çiçektir aşk.

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Belki unuturuz onu, tüm kasımdan kalma çiçekler gibi...

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Gönül bir güzellik beklemiyor Kasımda.

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Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan. Bahaneydi sonbahar.

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Geçti koskoca sene insanlığı bir dene niye bakman gidene geçti işte sonbahar.

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Gelmez ise sonbahar niye yağsın beyaz kar mevsimler bir bir akar geldi işte sonbahar.

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Kasımın son mısralarındayız, günlerden ne bilmiyorum; ama ben bugün de seviyorum seni. (Cemal Süreya)

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Bakma aylardan Kasım, mevsimlerden sonbahar olduğuna. Sen ne zaman istersen çık gel! Benim kapım sana her zaman Aralık sana.

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Kasım'da sevginin en saf halini yaşar sevgililer.

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Nisan ayında yeşeren yapraklar Ekim ayında sararıp, Kasım ayında dökülüyor. Kasımda aşk gerçektir İrfan...

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Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.

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Aynada yüzüne baktı. Kendisi de Kasım ayı gibiydi:kuru, soluk ve iç karartıcı.