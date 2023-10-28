Resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları! Istagram, Facebook, Whatsapp ve X için Cumhuriyet ve Atatürk resimleri...

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100 yıl önce bugün, milletimizin en büyük mücadelesini Cumhuriyetle taçlandırdık. Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun!

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Bizi biz yapan seni, çok seviyoruz Cumhuriyet! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun!

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

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Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler...

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"100 yıl önce Atatürk'ün önderliğinde başlayan bu büyük yolculuk, Türkiye'yi bugünlere getirdi. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu mirası daha da güçlü bir şekilde sürdürmeye kararlıyız."

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"Cumhuriyetimizin 100. yılında, bizler Türk milleti olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içindeyiz. Dünden bugüne, geleceğe olan inancımızla yolumuza devam ediyoruz."

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"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, büyük bir gurur ve coşku içindeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazdığımız bu destanı kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. İleriye, daha aydınlık yarınlara hep birlikte!"

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Cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hasret ve özlemle anıyoruz... Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

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Bizi biz yapan seni, çok seviyoruz Cumhuriyet! #29Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun!

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Her nefesinde bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele edenlere saygıyla. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.

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Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği 29 Ekim'i tüm içtenliğimizle ve coşkuyla kutluyoruz! Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

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Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.Cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hasret ve özlemle anıyoruz.Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.. Başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Bağımsızlık mücadelimize katkı veren,bize bu armağanı ulaştıran herkese minnettar ve borçluyuz..

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"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, birlik ve beraberlik içinde daha büyük başarılar elde etmek için bir aradayız. Geleceği şekillendirmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...

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"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak, bize büyük bir gurur ve sorumluluk veriyor. Bugün, Atatürk'ün mirasına daha fazla sahip çıkma ve ülkemizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı gösterme günüdür."

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"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, milletimizin gösterdiği azim ve kararlılıkla daha aydınlık bir gelecek inşa edeceğimize olan inancımızı kutluyoruz."