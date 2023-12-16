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TREND
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 00:45

Poyraz Karayel dizisinin Sinan Karayel'iydi! İşte Ata Berk Mutlu'nun son hali…

Ata Berk Mutlu, 'Poyraz Karayel' dizisinde, 'Sinan Karayel' karakterini canlandırıyordu. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda, Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli gibi isimler de yer alıyordu. Ancak Poyraz Karayel dizisi yıllar önce sonra erdi. Bu nedenle Ata Berk Mutlu'nun da son hali merak edilebiliyor. İşte detaylar…

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