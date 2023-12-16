Poyraz Karayel dizisinin Sinan Karayel'iydi! İşte Ata Berk Mutlu'nun son hali…

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Ata Berk Mutlu'nun da rol aldığı Poyraz Karayel dizisi, bir döneme adeta damgasını vurmuştu. Nitekim birçok kişi tarafından sevilerek takip ediliyordu. Poyraz Karayel dizisinin oyuncu kadrosunda ise; İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar ve Celil Nalçakan gibi isimler de yer alıyordu. Öte yandan dizi seneler önce sonra erdi.

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Poyraz Karayel dizisinin sona ermesi, dizide rol alan oyuncuları da merak ettirebiliyor. Ayrıca en merak edilen isimlerden biri, Ata Berk Mutlu'nun canlandırdığı Sinan Karayel karakteri olarak ön plana çıkabiliyor.

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POYRAZ KARAYEL DİZİSİNİN SİNAN KARAYEL'İYDİ İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu gibi isimlerle birlikte Poyraz Karayel dizisinde rol alan Ata Berk Mutlu, başarılı oyunculuğu ile birçok kişi tarafından seviliyordu. Bu nedenle Ata Berk Mutlu'nun yıllar sonraki hali de merak edilebiliyor.



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Poyraz Karayel dizisinin Sinan Karayel'i Ata Berk Mutlu, şimdilerde 18 yaşında. Bu nedenle başarılı oyuncunun görünümünde de değişiklikler olduğu görülüyor.

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ATA BERK MUTLU'NUN SENELER SONRAKİ HALİ Ata Berk Mutlu, Poyraz Karayel dizsindeki başarılı oyunculuğu ile birçok insanın beğenisi topluyordu. Bu nedenle seneler sonraki hali de merak edilebiliyor. İşte Poyraz Karayel dizisinin Sinan Karayel'i, Ata Berk Mutlu'nun yıllar sonraki hali;



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