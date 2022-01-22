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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 17:11

Piton ve timsahın ölümcül mücadelesi! Görenler dehşete kapıldı

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı.

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