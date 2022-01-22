Piton ve timsahın ölümcül mücadelesi! Görenler dehşete kapıldı

Nehir yatağında karşılaşan iki vahşi yırtıcı arasındaki bu mücadele görenleri dehşete düşürdü

Afrika'da yaşayan 8 metrelik dev bir kaya pitonu, yakaladığı impalayı, önce sıkarak etkisiz hale getirdi, ardından da yuttu. Bu anlar ise yaklaşık 45 dakika sürdü. İşte o kareler...

Karşılaşanlarsa gözü dönmüş kaplandan kaçabilmek için var güçleriyle koşup, olabildiğince yükseğe çıkmaya çalışıyorlar.

46 / 75



Bu görüntüyle karşılaşanlar, kafası kopmuş bir beden, çalıların arasında bedeninin yarısı yenmiş adam ya da kemiği gözüken pek çok cesetle göz göze kalıyor.