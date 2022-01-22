Piton ve timsahın ölümcül mücadelesi! Görenler dehşete kapıldı

Afrika'da dev pitonun impalayı boğarak öldürdükten sonra, yuttuğu anlar saniye saniye görüntülendi.
Afrika kıtasının güneyinde bulunan Botsvana Cumhuriyeti'nde Hollandalı fotoğrafçı Fred von Winckelman'ın kamerasına ilginç bir görüntü yansıdı.
Afrika'da yaşayan 8 metrelik dev bir kaya pitonu, yakaladığı impalayı, önce sıkarak etkisiz hale getirdi, ardından da yuttu. Bu anlar ise yaklaşık 45 dakika sürdü. İşte o kareler...
Hindistan'ın kuzeyindeki Lakhimpur Kheri'de büyük vahşet yaşandı. Gözü dönmüş kaplan, tam 1 yıl içinde 22 insanı öldürdü.
Karşılaşanlarsa gözü dönmüş kaplandan kaçabilmek için var güçleriyle koşup, olabildiğince yükseğe çıkmaya çalışıyorlar.
Bu görüntüyle karşılaşanlar, kafası kopmuş bir beden, çalıların arasında bedeninin yarısı yenmiş adam ya da kemiği gözüken pek çok cesetle göz göze kalıyor.