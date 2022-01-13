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TREND
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:07

Piton saldırısı kamerada! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Sosyal medyada paylaşılan ve yüz binlerce kez izlenen görüntüler, herkesin kanının çekilmesine dehşete düşmesine neden oldu.

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