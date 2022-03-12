  • $14,7786
  • 16,1808
  • 941.331
  • 2053.85

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:46

Piri Reis'in haritasındaki sır ne? Ortaya çıkarıldığı 1929 yılında dünyayı karıştırdı

Coğrafya ve harita uzmanı ünlü Türk denizci Piri Reis'in 1513'te çizdiği Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nu gösteren harita, ortaya çıkarıldığı 1929 yılında ortalığı karıştırdı. Çünkü Güney Kutbu'nun keşfi, haritanın çizilmesinden çok sonra, yani 1818'de gerçekleşmişti.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.