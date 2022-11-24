Pet şişeden yaptığı ile herkesi şaşırttı! İşte sosyal medyada çok izlenen o anlar

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18 yaşındaki Rus öğrenci önce pet şişesinin kapak kısmını kesiyor.

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Ardından pet şişenin taban kısmını da ana gövdeden ayırıyor.

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Sonrasında makasla pet şişenin alt kısmını bu şekilde kesiyor.

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Şimdi de kabloları tellerinden ayıran bu araca ihtiyacınız olacak.

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Bu kablolar çok işinize yarayacak! Nasıl mı?

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Önce bu kabloların tellerini ortaya çıkarıyoruz.

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Sonrasında basit bir DC Motor buluyor ve kabloyu bağlıyoruz.

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Kabloyu bağlamak için lehim makinesine ihtiyacımız olacak.

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Kablonun uç kısmını lehimliyoruz.

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Sonrasında motorla kablonun bağlantısını yapıyoruz.

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Motoru da pet şişenin bu kısmına açtığımız yuvayla yerleştiriyoruz.

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Daha sonra motor sağlam dursun diye yanına iki delik daha açıp vidalıyoruz.

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Şimdi de birkaç dondurma çubuğu ve minik tahta parçası bulmamız gerekiyor.

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Bu dondurma çubuklarını bu şekilde kesip tutkallıyoruz.

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Üstüne de bir başka tahta parçası ilave ediyoruz.

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Sonrasında pet şişenin alt kısmına bu şekilde yerleştiriyoruz.

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Dondurma çubuklarını tutkallayıp paralel şekilde yapıştırıyoruz.

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Pet şişeye böylece monte ediyoruz. Ancak işimiz daha bitmedi!

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Çalışmamızın son hali böyle görünüyor...

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Küçük bir DC motoru daha bulup onu yine kestiğimiz minik tahta parçalarına yapıştırıyoruz.

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İşte bu şekilde...

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Daha sonra güç tuşu bulmamız gerekiyor ki motorları çalıştıra bilelim.

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Güç tuşunu da bu şekilde monte ediyoruz.

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Motorların enerjisini alacağı bir adet AA pil bulundurmamız gerekiyor.

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Şimdi de iki adet pipet buluyoruz

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Pipetleri bu şekle getiriyoruz.

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Çalışmamız yavaş yavaş şekilleniyor!

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Son olarak bir pet şişe kapağı daha bulup üzerine kestiğimiz dondurma çubuklarını yapıştırıyoruz.

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Aynen böyle görünmeli...

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İşte karşınızda dünyanın en ucuz 'helikopteri'...

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Pet şişeyi çöpe atmak yerine üzerinde saatlerce uğraşan İngiliz tasarımcı bakın ortaya ne çıkardı?

İngiliz mühendisin aklına gelen ilginç fikir internette büyük ses getirdi. Önce pet şişeyi aldı, kesti. Daha sonra bakın telefonuna ne yaptı?

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Önce pet şişeyi alıyoruz ve kesim işlemine başlıyoruz!

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Bunu mümkünse tam bu noktadan ve maket bıçağıyla yapın.

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İşte böyle kesilecek!

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Ardından pet şişenin kapağının takıldığı kısmı zımparayla düzleştiriyoruz.

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Bunu yaparken matkaptan yardım alabilirsiniz!

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Ardından kıvrımlar düzleşmiş olacak!

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Şimdi de uzunca bir emaye tel bulalım.

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Şimdi de bu teli yavaş yavaş sarmaya başlıyoruz.

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Aynen böyle!

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Ardından tutkal kullanıyoruz ve telin üzerine sürüyoruz.

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Son hali bu...

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Şimdi de bir tane neodyum mıknatıs bulalım!

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Mıknatısı tepeye yerleştirelim!

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Öylece mıknatısı olduğu yerde bırakalım.

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Bu kez tellerin ucunu yakıyoruz.

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Bu kıvama gelinceye kadar!

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Şimdi de 3.5mm ses kablosu gerekiyor!

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Ardından matkapla kapağın tam ortasından delik açıyoruz.

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Amaç kabloyu bu delikten geçirmek!

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Aynen böyle...

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Şimdi de telle bulduğumuz ses kablosunu bir araya getiriyoruz.

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Leyim kullanarak bunları birbirlerine yapıştırıyoruz.

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Son olarak kapağın mıknatısa yapışması için tutkal kullanıyoruz.

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Ve kapağı takıyoruz!

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Şimdi de ses kablosunu telefona bağlayalım!

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İşte pet şişeden size hoparlör!

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Pet şişelerle pek çok şey yapmak mümkün. Şimdi gördüğünüz pet şişe az sonra herkesin işine fazlasıyla yarayacak bir alete dönüşecek! Ancak bunun için önce pet şişe, küçük bir motor, maket bıçağı, makas ve teneke kutu gerekiyor!

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Önce pet şişeyi alıyoruz.

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Ardından maket bıçağıyla ortasından ikiye ayırıyoruz.

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Ardından kutu şişeyi ortadan ikiye bölüyoruz.

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Sacı açmaya başlıyoruz.

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Pet şişeyi sacın üstüne koyarak kalemle keseceğimiz bölümleri çiziyoruz.

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Ardından makasla sacı kesmeye başlıyoruz.

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Sacı güzelce kesiyoruz ve fan görünümüne getiriyoruz.

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Küçük motoru macunun üstüne yerleştiriyoruz.

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Fanı pet şişenin içine yerleştirmek için fanın dip kısmına tutkal sürüyoruz..

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Ve pet şişenin içine yerleştirdik.

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Yuvarlak hale getirdiğimiz sacı filtre görevi görmesi için tüle yapıştırdık..

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Hazır olan filtreyi de pet şişenin içine yapıştırdık.

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Ve süpürgenin tutulabileceği bir yer oluşturulmuş oldu..

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Ve pet şişenin başına yapıştırdık.

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Süpürgenin renkli görünmesi için mukavva kullandık.