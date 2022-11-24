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TREND
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:51

Pet şişeden yaptığı ile herkesi şaşırttı! İşte sosyal medyada çok izlenen o anlar

Pet şişeyi atmak yerine onu değerlendirmeyi tercih eden bir adam, öyle şeyler yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte sosyal medyada çok izlenen o anlar...

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