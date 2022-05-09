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TREND
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 10:00

Pet şişe ile yaptıkları şaşkına çevirdi! Adım adım görüntülendi

Artık kullanılmayacak duruma gelen malzemeleri sakın çöpe atmayın. Hemen herkesin evinde bulunan malzemelerle hayatımızı kolaylaştıracak öyle pratik şeyler yapılabiliyor ki... İşte o pratik çözümler...

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