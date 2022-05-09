Pet şişe ile yaptıkları şaşkına çevirdi! Adım adım görüntülendi

1 / 43

Pet şişe deyip geçmeyin; bakın az sonra neye dönüşecek?

2 / 43

Önce makası elimize alıyoruz...

3 / 43

Üst kısmı bu şekilde kesiyoruz.

4 / 43

Artından üst kısmı da pervane şeklinde keseceğiz.

5 / 43

İşte böyle...

6 / 43

Ardından iki pipet bulup pet şişeye yapıştırıyoruz.

7 / 43

İşte bu şekilde...

8 / 43

Bir tutkal da şart elbette...

9 / 43

Ardından bu görüntü ortaya çıkıyor...

10 / 43

Şimdi de 4 pet şişe kapağına ihtiyacınız olacak!

11 / 43

Bunları delip pipetten geçiriyoruz...

12 / 43

İşte böyle...

13 / 43



14 / 43



15 / 43

Ardından bize ufak bir motor gerekiyor; bir CD/DVD ROM'un içini açarak kolayca çıkarabiliriz.

16 / 43

Bu motoru tutkalla pervaneye yapıştırıyoruz.

17 / 43

İşte bu şekilde...

18 / 43



19 / 43



20 / 43



21 / 43

Daha sonra iyice gerçeğine 'benzesin' diye koltuk bölümü için ortadan kesiyoruz.

22 / 43



23 / 43



24 / 43



25 / 43

Ve işlem tamam!

26 / 43

Şimdi tek eksik, bir pil!

27 / 43



28 / 43

Pili de takalım. Arabamız kalkışa hazır!

29 / 43

Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını size göreceksiniz! Peki boş bir teneke kutunun size ne faydası olacak dersiniz?

30 / 43

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

31 / 43

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

32 / 43

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

33 / 43

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.

34 / 43

İşte böyle...

35 / 43

Ardından teneke kutuyu ortadan ikiye ayırıyoruz!

36 / 43

İşte böyle!

37 / 43

Peki şimdi ne yapacağız?

38 / 43

Önce bu şekilde teneke kutuyu konumlandırıyoruz.

39 / 43

Ardından evinizdeki modeminizin antenine bu teneke kutuyu yerleştiriyorsunuz.

40 / 43

İşte böyle!

41 / 43

Ardından internet hızınızın gözle görülür bir şekilde artacağını fark edeceksiniz!

42 / 43

Ardından internet hızınızın gözle görülür bir şekilde artacağını fark edeceksiniz!