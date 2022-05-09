Pet şişe ile yaptıkları şaşkına çevirdi! Adım adım görüntülendi

Pet şişe deyip geçmeyin; bakın az sonra neye dönüşecek?
Önce makası elimize alıyoruz...
Üst kısmı bu şekilde kesiyoruz.
Artından üst kısmı da pervane şeklinde keseceğiz.
Ardından iki pipet bulup pet şişeye yapıştırıyoruz.
Bir tutkal da şart elbette...
Ardından bu görüntü ortaya çıkıyor...
Şimdi de 4 pet şişe kapağına ihtiyacınız olacak!
Bunları delip pipetten geçiriyoruz...
Ardından bize ufak bir motor gerekiyor; bir CD/DVD ROM'un içini açarak kolayca çıkarabiliriz.
Bu motoru tutkalla pervaneye yapıştırıyoruz.
Daha sonra iyice gerçeğine 'benzesin' diye koltuk bölümü için ortadan kesiyoruz.
Şimdi tek eksik, bir pil!
Pili de takalım. Arabamız kalkışa hazır!
Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını size göreceksiniz! Peki boş bir teneke kutunun size ne faydası olacak dersiniz?
Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.
Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.
Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!
Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.
Ardından teneke kutuyu ortadan ikiye ayırıyoruz!
Önce bu şekilde teneke kutuyu konumlandırıyoruz.
Ardından evinizdeki modeminizin antenine bu teneke kutuyu yerleştiriyorsunuz.
Ardından internet hızınızın gözle görülür bir şekilde artacağını fark edeceksiniz!
Ardından internet hızınızın gözle görülür bir şekilde artacağını fark edeceksiniz!
Teneke kutunun yerleştirilmesiyle değişen internet hızı...