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TREND
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 13:42

Parmak şekliniz atalarınızın kim olduğunu söylüyor! İşte ayak şekline göre ırk tespiti yapmanın formülü

Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre ayak parmak şekilleri kişinin genetik kodlarına dair merak edilen bilgileri basit bir şekilde öğrenme imkanı tanıyor. Buna göre genetik olarak ayak parmaklarının uzunluk ve kısalıklarına hatta dizilişlerine göre köklerinizi ve atalarınızın kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

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