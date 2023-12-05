  • $28,921
  • 31,3539
  • 1887.12
  • 8073.38

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2023 Salı 11:18

Parkelerin altından servet çıktı! Büyükbabalarının sakladığı paraları buldular

ABD'de evini satmaya karar veren bir aile, büyükbabalarının sakladığı paraları bulmak için kolları sıvadı. Tüm aramalara rağmen evde parayı bulamayan aile 'Hazine avcısı' lakaplı bir kişiden yardım aldı. Hazine avcısı, parayı evin parkelerinin altında bulurken, aile üyeleri dolarları sayarken yoruldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.