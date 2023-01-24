Para harcamamak için pet şişeden yaptı! Görenler gözlerine inanamadı

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İnsanlar zaman zaman farklı malzemelerden hayatı kolaylaştıracak pratik çözümler üretebiliyor. İşte o pratik çözümlerden bazıları...

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Üst kısmı bu şekilde kesiyoruz.

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Artından üst kısmı da pervane şeklinde keseceğiz.

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Ardından iki pipet bulup pet şişeye yapıştırıyoruz.

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Şimdi de 4 pet şişe kapağına ihtiyacınız olacak!

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Ardından bize ufak bir motor gerekiyor; bir CD/DVD ROM'un içini açarak kolayca çıkarabiliriz.

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Bu motoru tutkalla pervaneye yapıştırıyoruz.

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Daha sonra iyice gerçeğine 'benzesin' diye koltuk bölümü için ortadan kesiyoruz.

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Şimdi tek eksik, bir pil!

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Arabamız kalkışa hazır!

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Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...

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Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.

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Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.

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İşte bu şekilde!

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Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!

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İşte bu şekilde!

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Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız?

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Önce çemberlere geçmeyecek şekilde makasla tek tek kesiyoruz.

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Bu işleme bu şekilde devam ediyoruz.

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Daha sonra da tepeden makası vuruyoruz ve...

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İşte bu şekilde...

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Elimizde artık pet şişeden kalan 4 parça var.

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Aynen bu şekilde!

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Tutkal kullanarak her iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz.

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Daha sonra şırınga kullanarak içini suyla dolduruyoruz.

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İşte böyle...

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Parçalar bir araya geldiğinde iki mercek görünümlü parça elimizde oluyor.

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Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz.

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Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz.

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Elimizde bu ölçüde bir karton mutlaka olmalı.

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Az önce kestiğimiz pet şişeleri kartona bu şekilde koyuyoruz.

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Ardından kırmızı bir kalemle daire çiziyoruz.

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Çizim işlemi tamamlandığında...

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Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz.

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Bunu yapmamızın sebebi ise falçatayla bu bölgeleri daire şeklinde kesebilmek...

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Bu şekilde iki parça elde ediyoruz.

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Bunları da iki merceğe dönüştürdüğümüz daire pet parçalarıyla bütünleştiriyoruz.

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Daha sonra da tutkala tekrar işimiz düşüyor, yapıştırma işlemi için!

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Ufak bir karton parçasına ihtiyacımız var; ki iki pet şişeyi birleştirebilelim.

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İki pet şişeyi bu şekilde birleştirmiş olduk!

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Telefonla herhangi bir lastiği kullanarak pet şişemizi yapıştırabiliriz.