Para harcamamak için pet şişeden yaptı! Görenler gözlerine inanamadı

İnsanlar zaman zaman farklı malzemelerden hayatı kolaylaştıracak pratik çözümler üretebiliyor. İşte o pratik çözümlerden bazıları...
Üst kısmı bu şekilde kesiyoruz.
Artından üst kısmı da pervane şeklinde keseceğiz.
Ardından iki pipet bulup pet şişeye yapıştırıyoruz.
Şimdi de 4 pet şişe kapağına ihtiyacınız olacak!
Ardından bize ufak bir motor gerekiyor; bir CD/DVD ROM'un içini açarak kolayca çıkarabiliriz.
Bu motoru tutkalla pervaneye yapıştırıyoruz.
Daha sonra iyice gerçeğine 'benzesin' diye koltuk bölümü için ortadan kesiyoruz.
Şimdi tek eksik, bir pil!
Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...
Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.
Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.
Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!
Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız?
Önce çemberlere geçmeyecek şekilde makasla tek tek kesiyoruz.
Bu işleme bu şekilde devam ediyoruz.
Daha sonra da tepeden makası vuruyoruz ve...
Elimizde artık pet şişeden kalan 4 parça var.
Tutkal kullanarak her iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz.
Daha sonra şırınga kullanarak içini suyla dolduruyoruz.
Parçalar bir araya geldiğinde iki mercek görünümlü parça elimizde oluyor.
Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz.
Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz.
Elimizde bu ölçüde bir karton mutlaka olmalı.
Az önce kestiğimiz pet şişeleri kartona bu şekilde koyuyoruz.
Ardından kırmızı bir kalemle daire çiziyoruz.
Çizim işlemi tamamlandığında...
Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz.
Bunu yapmamızın sebebi ise falçatayla bu bölgeleri daire şeklinde kesebilmek...
Bu şekilde iki parça elde ediyoruz.
Bunları da iki merceğe dönüştürdüğümüz daire pet parçalarıyla bütünleştiriyoruz.
Daha sonra da tutkala tekrar işimiz düşüyor, yapıştırma işlemi için!
Ufak bir karton parçasına ihtiyacımız var; ki iki pet şişeyi birleştirebilelim.
İki pet şişeyi bu şekilde birleştirmiş olduk!
Telefonla herhangi bir lastiği kullanarak pet şişemizi yapıştırabiliriz.