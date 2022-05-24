  • $16,1138
  • 17,2936
  • 962.886
  • 2391.37

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 12:03

Öyle bir ameliyata imza attı ki! Kolundaki şişliğin içinden bakın ne çıktı

Fenomen doktor Dr. Pimple yine ilginç operasyona imza attı. Kolunda çıkan yağ bezesini aldırmak için Dr. Pimple'a giden kadın ameliyat masasına yattı. İşte o ameliyat ve kolundan çıkanlar...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.