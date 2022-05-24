Öyle bir ameliyata imza attı ki! Kolundaki şişliğin içinden bakın ne çıktı

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20 YIL BOYUNCA ONUNLA YAŞADI





20 yıl boyunca kafasında koca bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.