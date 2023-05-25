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TREND
Eklenme tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 15:07

Otomobillerin gizli özellikleri! Silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde..

Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri.

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