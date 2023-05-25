Otomobillerin gizli özellikleri! Silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde..

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OPEL CORSA Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

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P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

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Aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

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P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

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P3 özelliği şerit değiştirme göstergesidir. Sinyal verirken sinyal çubuğuna hafif basıldığında kendi kendine kapanıp kapanmayacağını ayarlar.

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P4 özelliği araç seyir halindeyken aracın dört kapısının birden kilitlenip kilitlenmeyeceğini ayarlar.

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P5 özelliği eğer cruise control özelliği varsa bu ayarın yapılmasını sağlar.

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P6 özelliği araç saatte 90 km hıza gelindiğinde aracın sizi sesli olarak uyarıp uyarmamasını ayarlar. Silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü oynatarak bu uyarıyı hangi hızda almak istediğinizi ayarlamanız mümkündür.

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P7 özelliği sağ veya sol sinyal verildiğinde gelen tık sesinin şiddetini ayarlamak için kullanılır.

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Kontağı kapattıktan sonra selektör yapınca aracın farları 1 dakika açık kalır. Follow me home özelliği

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Kontağa anahtarı takıp (kontağı çevirmeden) setting tuşuna 2-3 sn basılı tutun yol bilgisayarında LCD ekran ısısı, ECU donanım versiyonu akü voltajı, Hız, Motor soğutma suyu sıcaklığı... gibi özellikler çıkar ekrana.

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Kontağı kapatıp anahtarı çıkartmadan sinyal kolunu aşağıya çekerseniz sol park lambaları yukarı çekerseniz sağ park lambaları yanar

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Abs ve/veya esp belli bir sure sürekli çalışırsa örn 4-5 saniye, araç tehlikeli bir durum olduğunu algılar ve otomatık olarak müziği kapatır.

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Fasılalı silecek ayarı : Silecek kolunu bir kere aşağı doğru itin, sonra istediğiniz aralık gelince yukarı 1 kademe kaldırın. Örnek 8 saniye. Aralıklı mod 8 saniye olarak çalışır. 15 saniyeye kadar açılabiliyor

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PEUGEOT 307 Eğer yolun sol tarafına park ederseniz sağ parkları, yolun sağ tarafına park ettiyseniz sol parkları yakabilirsiniz. Böylece arkadan gelen araçların sizi görmesi sağlanır.

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10 km hızı geçtiğinizde kapılar otomatik kilitlenir.

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4 otomatik camda da sekansiyel (yani tek dokunuşla açılma veya kapanma) özelliği vardır. Camlar arada el kaldığında sıkıştırmaz. Bir engel gördüğünde 5 cm geri gidip orada bekler.

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Araç silgileri diyelim kırmızı ışıkta durdunuz silgiler kendi kendine yavaşlıyor siz hareket edince tekrar hızlanır.

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Arka cam sileceğini yol bilgisayarı menüsünden ayarladığınız takdirde yağmurlu havada aracı geri vitese taktığınız zaman arka silecek çalışmaya başlıyor.

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VW GOLF Kapıları uzaktan kumanda ile kilitlerken ve açarken uyarı sesi (Orjinal alarm olan araçlarda buzzerdan öter)(Alarm olmayan araçlarda korna hafif çalar)

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Coming Home fonksiyonunun otomatik olması (Normalde bir kere selektör atılması gerekiyor)

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Coming home ve leaving home fonksiyonlarının sis farından yanması

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Katlanır aynasının altında aydınlatma olan araçlarda ayna katlandıktan sonrada ışıkların açık kalması

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Ön Yol bilgisayarında araca ilave edilmesi gereken benzinin litre olarak gösterilmesi (Türkçe çeviride "ek yakıt" olarak yazıyor)

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Gündüz sürüş farlarının teyp üzerinden kapatılıp açılabilmesi

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Şerit değiştirirken verilen kısa sinyalin 3 kereden 4 kereye yükseltimi (Destekleyen Modüllerde)

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Geri vitese takıldığında sağ aynanın aşağı inmesi

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Klima paneli "Auto" konumundayken klimanın çalışma şiddetinin gösterimi

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Far anahtarı "0" veya gündüz "Auto" konumundayken arka parklarında yanması

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Sinyallerin amerikan park yanması

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Virajlarda sislerin yanması

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Araç kilitlendikten sonra açık kalan cam varsa bunun yağmur yağınca otomatik kapanması (Highline Araçlarda)

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ORD FOCUS GHIA Sinyal kolunu sola dönecekmiş gibi çekin ama kilitlemeyin yani sinyal yanma seviyesine kadar çekin ve bırakın, Otomatik olarak 3 kez sinyal verecektir. Bu özellik Makyaj sonrası ghialarda bulunmaktadır.

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Her hangi bir sebeple camlarınız saçmalarsa tek dokunuşta inmesinde veya çıkmasında sorun yaşarsanız, camları yeniden programlayın.. Ayrıca herhangi bir sebeple akünün sökülmesi de bu hafızaların bozulmasına sebep olur.

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Yeniden programlamak için: Araç çalışır iken, açma veya kapama yönüne basın ve cam kapandıktan sonra 5 saniye kadar daha basmaya devam edin.. Bu sayede cam programlanmış olacaktır. Bu işlemi her cam için uygulayın.

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Uzaktan kumandanın kilitleme ve açma butonlarına 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun, arabanın sinyalleri yanacaktır ; Sonrasında açma düğmesine bir kez basarsanız sadece sürücü kapısının kilidi açılacak,iki kere basarsanız tüm kapılarınki açılacaktır

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Kontak 0 konumunda iken günlük kilometre sıfırlama düğmesine basılı tutarak kontağı açtığımızda veya motoru çalıştırdığımızda göstergedeki lcd ekranda bazı verilere ulaşırız.

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tüm özelliklerin çalışması aracınızın donanımı ile bağlantılıdır. Aracınızda bu özellikler varsa bunları kullanabilirsiniz..

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Araca binilip kapılar kapatılır, Kontak anahtarı tüm kontrol ışıkları yanana kadar çevrilir, motor çalıştırılmaz!, Kapı kilit düğmesinden üç defa üst üste kilitleme uygulanır, kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç.. Kontak anahtarı çevrilerek kapatma konumuna getirilir

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Kilitten aynı işlem tekrarlanır: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Kontak anahtarı tekrar ışıkların yandığı konuma getirilir, kısa bir düdük sesi duyulur (bunu duymazsanız olmayacak demektir), Kilitten aynı işlem tekrar edilir: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç.

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Uzun bir düdük sesi duyulur, programlama tamamlanmıştır. Başarılı olmuşsa yaklaşık 10 km/saat hızda kapılar otomatik kilitlenecektir, içeriden manuel olarak açılırsa, söz gelimi yolcu indirme-bindirme, yeniden hareketinizde otomatik kilitleme olmayacaktır

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Anahtar üzerindeki buton ile kapıları kilitledikten sonra, kilitleme tuşuna 3-5 saniye basılı tutun açık camlar kapanacaktır. Buna global kapama adı verilmektedir. Aynı işlemi, kilidi açtıktan sonra da yapabilirsiniz.

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Kilidi açtıktan sonra açma tuşuna 3-5 saniye basılı tutun. 4 camın tümü açılacaktır. Buda global açmadır. Ancak kapama tüm ghia'larda olmasına rağmen açma işlemi makyaj öncesi focuslarda bulunmamaktadır.

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SKODA ROOMSTER Geri vitese takınca egsos gazını içeri almasın diye hava girişini kapatır. İç sirkülasyon özelliği otomtik olarak devreye girer

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MİTSUBİSHİ COLT 6 ayrı radyonun hafızasını 6 ayrı ekolayzır ayarına atamak mümkün. Böylece dinlenen müzik türüne göre her seferinde ayrı bir ayar yapmak gerekmez.

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Dış sıcaklık 3 derecenin altına inerse araç sesle uyarı verir.

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RENAULT CLİO HIZ ARTTIKÇA YÜKSELEN CD SESİ ÖZELLİĞİ

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1- AnahtarI takın. 2- Göstergeleri aktif duruma getirin

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3- Teybi açın (Cd modunda geçerli özellik) 4- Teyp üzerindeki SRC tuşuna 5 saniye basılı tutun. 5- Sol yön oku ile Speed komutunu seçin.

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6- Burada kademe ayarı 0 ile 1,2,3,4,5 arasında değişiklik yapılarak istediğiniz kademeyi hızlanmaya bağlı olarak azaltabilirsiniz. 7. Aynı (SRC) Tuşa 5 Sn Basın

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KISA SİLECEK ÖZELLİĞİ Clio Kısa Silecek Komutu, Silicek Kolunu Kendinize Doğru 1 Kez Çekmekle Çalışır..