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TREND
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 10:19

Otomobilin park ettiği yere hangi sayı gelmeli? Bu bulmacayı herkes çözemiyor

Sosyal medyada bir hayli yer alan bu bulmacaları çözmek o kadar da kolay değil. İlk bakışta kolay gibi görülen bu bulmacalarda hemen herkes başka cevap bulsa da doğru cevap sadece bir tane. Peki siz bu bulmacayı ne kadar sürede çözebilirsiniz?

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