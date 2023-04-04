Otomobilin park ettiği yere hangi sayı gelmeli? Bu bulmacayı herkes çözemiyor

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SÜPERMARKETTEKİ HIRSIZ KİM? Süpermarkete bir hırsız dadanmıştır.Ocak, Nisan ve Haziran aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekildedir: Ocak 2017

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Nisan 2017

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Haziran 2017 Bu görüntüleri izleyen görevliler hırsızı tespit eder. Görüntülerdeki kişiler arasından hırsız hangisi?

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NEHİR SORUŞTURMASI Sıcak bir yaz günü dedektif ve ortağı kaçak bir mahkumu aramaktadır. Çok hızlı akan ve derin bir nehrin kenarında serinlemeye çalışan gençlerin yanına giderek, onlar yaşlarında bir kaçağı aradıklarını söyler. Gençlerden biri nehrin karşı kıyısını işaret eder ve az önce yanlarından geçtiğini nehre atlayarak karşı kıyıya ulaştığını anlatır. İsterlerse karşıya geçmeleri için dedektif ve ortağına botunu verebileceğini söyler. Ancak dedektif bu teklifi reddeder ve aradıkları kaçağın bu üç gençten biri olduğunu düşünür. Dedektif bu kanıya nasıl varmıştır?

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ODADAN NASIL KAÇAR? John bir odada kapana kısılmıştır. Odada sadece masa, sandalye ve çıkabilmek için iki kapı vardır. Ancak kapılardan bir tanesinin arkasında birkaç gündür hiçbir şey yememiş çok aç bir aslan vardır. Diğer kapıda güneşin altında içi öldürücü derecede sıcak cam bir tünele çıkmaktadır. John bu odadan nasıl kaçar?

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PARK YERİ Aşağıdaki numaralara göre otomobilin park ettiği yerde hangi sayı vardır?

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HÜCREDEN KAÇIŞ Jack zemini toprak bir hücrededir. Hücredeki pencere ulaşılamayacak kadar yüksekte ve etrafında bir kürekten başka hiçbir şey yoktur. Yiyecek ya da içeceği de olmayan Jack'in hücreden kaçması için iki günü vardır aksi durumda ölecektir. Jack bu hücreden nası kaçar? (Tünel kazmak çözüm değil çünkü iki günden fazla sürüyor)

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ANTİKA GERDANLIK Bayan Smith polise giderek antika gerdanlığının kayıp olduğunu bildirir. Polis olay yerine geldiğinde Penceredeki kırık dışında eve nereden girildiğine dair bir iz bulamaz. Ancak evin içi tamamen karışmış haldedir. Eşyalar etrafa saçılmış ve yerde ayak izleri vardır. Ertesi gün polis Bayan Smith'i tutuklar. Polis bu kanıya nasıl varmıştır?

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OKULDA CİNAYET Okulun ilk günü coğrafya öğretmeni öldürülür. Polisin elinde 4 şüpheli vardır: Bahçıvan, matematik öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, okul müdürü. Bahçıvan çalıları budadığını, Matematik öğretmeni yıl ortası sınavlarını hazırladığını, Beden eğitimi öğretmeni basketbol oynadığını, Okul müdürü odasında olduğunu söyler. Polis bu ifadelerden hemen katili tespit eder. Katil kimdir ve polis bunu nasıl anlamıştır?

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YAŞLI ADAMI KİM ÖLDÜRDÜ? Yaşlı bir adam şehrin dışındaki evinde yalnız başına yaşamaktadır. Bir Cuma günü postacı kapısını çaldığında kapıyı kimsenin açmadığını görür. Postacı camdan bakar ve yaşlı adamın kanlar içinde yerde yattığını görür. Polis olay yerine geldiğinde evin kapısında Salı gününün gazetesini, 2 şişe sıcak ve 1 şişe soğuk süt bulur. Ertesi gün polis katili tutuklar. Polis nasıl bu kadar kolay katili bulmuştur?

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SICAK YAZ GÜNÜ Sıcak bir yaz günü dedektif sahilde dinlenirken bir kadının ağladığını duyar. Sesin geldiği yere gittiğinde gözyaşları içindeki genç kadın bikinisinin üst kısmını çıkarıp güneşlenirken uyuyakaldığını ve uyandığında bikinisinin üstünün yerinde olmadığını anlatır. Dedektif bölgede genç kadının ayak izleri haricinde başka ize rastlayamaz. Etrafta toplanmış olayı izleyen insanlara bakar ve bikini üstünü kimin çaldığını bulur. Bikini üstünü kim çalmıştır ve dedektif bunu nasıl tespit etti?

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CEVAPLAR Hırsız hamile kadındır. Çünkü Ocak ayındaki görüntüde 5-6 aylık hamile olduğu görünen kadının görüntüsü Haziran'a kadar hiç değişmemiştir. Dolayısıyla hamileliği çaldığı ürünleri saklamak için kullandığı bir sahtekarlıktır.

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Nehir çok derin ve hızla akıyorsa nehrin diğer kıyısındaki adamın yüzerek oraya geçmesinin imkanı yoktur. Adam zaten o kıyıda serinliyordu ve şüpheliler dedektifin konuştuğu gençlerden biridir.

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John akşam olmasını ve güneşin batmasını bekler. Güneş batınca, güneş vurduğu için öldürücü derecede sıcak olan cam tünel serinleyeceği için oradan rahatlıkla kaçar.

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Arabanın olduğu yerdeki sayı 87'dir. Çünkü Otopark çizgilerine bakıldığında ters yazılmış halde 86-?-88-89-90-91 sayılarının olduğu görülür.

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Jack küreği kullanarak pencerenin altında topraktan bir tümsek yapar ve pencereye tırmanarak kaçar.

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Bayan Smith polise yalan söylüyordur. Çünkü eğer cam dışarıdan kırılmış olsaydı parçaların içeri doğru düşmesi gerekirdi. Ancak evin içinde hiç cam kırığı yoktur dolayısıyla cam içeriden dışarı doğru kırılmıştır.

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Katil matematik öğretmeni. Çünkü olay okulun ilk günü oluyor. Matematik öğretmeni ifadesinde yıl ortası testlerini hazırladığını söylemişti.

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Katil gazete taşıyıcısı. Çünkü Çarşamba ve Perşembe günü evde gazete okuyacak kimsenin olmadığını biliyordu.