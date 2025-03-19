Osmanlı'nın derbi klasiği! Günümüz derbilerine etkisi ne oldu?

3.SELİM'İN LAHANA ŞİİRİ BİLE VAR





Padişahlar içinde Sultan 3. Selim'in Lahanacı takımına taraftarlığının 'fanatiklik' düzeyinde olduğu da bilinir. Türk sanat musikisinde besteleri hala 'klasik' repertuarın seçkin örnekleri arasında anılan Selim Han'ın 'İlhami' mahlasıyla takımı için yazdığı bir şiir de var:





Kış mevsiminde çıkar ortaya lahana

Gerçi biçimce Keykavus'un topuzuna benzer

Can verir insana, çünkü taze gül yaprağıdır lahana

Dizilmez yüz bin, bir ipliğe bamya gibi,

Arslandır o, arabayla gezer sanki lahana

Hiçbir zevk ve mutluluk olmazmış onsuz

Olur mu, helva söyleşileri, olmazsa eğer lahana,

Lâyıktır ona, İlhâmî ne türlü övgüler yazsa

Lahanacım, Lahanacım, Lahanacım, Lahana.