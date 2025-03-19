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TREND
Eklenme tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 09:54 |

Osmanlı'nın derbi klasiği! Günümüz derbilerine etkisi ne oldu?

Günümüzde büyük heyecana sahne olan derbi karşılaşmalarının kökeni, Osmanlı döneminde kurulan Lahanacılar ve Bamyacılar rekabetine dayanıyor! Osmanlı'da spor ve rekabetin önemi, Lahanacılar ve Bamyacılar kimlerdi? Günümüz derbilerine etkisi ne oldu?

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