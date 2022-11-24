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TREND
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 13:20

Osmanlı'nın Avrupa'ya verdiği büyük insanlık dersi! İşte o tarihi olay

İşte Osmanlı'nın kıtlık zamanında bile yardım elini uzatmayı bildiği tarihi olay...

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