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TREND
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 08:37

Ortalık savaş alanına döndü... Otoparkı kurşun yağmuruna tuttular

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir otoparkı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

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