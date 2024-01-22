Ortalık savaş alanına döndü... Otoparkı kurşun yağmuruna tuttular

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Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

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Olay Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otoparka silahlı saldırı düzenledi.

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Bu sırada otoparkta bulunan Ömer Ö. (27) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

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Yaralı Ömer Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

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Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.