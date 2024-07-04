Orta Amerika'da alarm... 187 kişi hastaneye kaldırıldı

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'da, sivrisineklerden bulaşan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen dang hummasına karşı ordu personeli ile ilaçlama çalışması yapıldı.
Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), ciddi hastalıklara yol açabilen bir virüs olan dang humması için epidemiyolojik uyarılar yayınlayarak, bunun bölgedeki en kötü dang humması mevsimi olabileceği uyarısında bulundu.
Bölgede haziran ayına kadar yaklaşık 9,9 milyon şüpheli dang humması vakası tespit edilirken, haziran ayı içerisinde 3 kişi dang humması nedeniyle yaşamını yitirdi
Geçtiğimiz ay ülkede 3.463 şüpheli vaka bulunurken dang humması nedeniyle 187 kişi hastaneye kaldırıldı.