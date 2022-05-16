Ormanların kralının zor anları! Hayatta kalmak için her şeyi yaptı...

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Bufalo sürüsünün arasında kalan Aslan bu durumdan ağaca tırmanarak kurtuluyor ama şimdilik....

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En ufak bir yanlış harekette Bufalo sürüsünün ortasına düşüp ölebilir.

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Ancak Aslan kral burada sabırla sürünün uzaklaşmasını bekliyor ancak sürü buradan uzaklaşacak gibi durmuyor.

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Bir fırsat bulup ağaçtan inen Aslan kral arkasına bakman kaçıyor...

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Vahşi doğanın en acımasız avcılarından biri olan aslanlar, kendi aralarındaki üstünlük mücadelesinde de oldukça vahşi olabiliyorlar.

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Bunun en gerçek örneği, dişi aslanların yuvaya yaklaşan erkek aslana saldırmaları.

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Yuvaya yaklaşan yabancı aslanı farkeden dişiler hemen harekete geçti.

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Aslana saldıran dişiler erkek aslanı kanlar içerisinde bıraktı.

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Sürünün diğer erkek aslanları da yardıma gelince yabancı aslan çareyi kaçmakta buldu.

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Ormanlar kralının karizmayı çizdirdiği an. Öfkeli dişisiyle kavgada erkek aslan böyle sindi.

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Göçebe aslanlar girdikleri bölgelerin hakimi olan erkek aslanların küçük yavrularını gördükleri anda öldürür.

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Bunu bilen dişi aslanlar, yavrularını erkeklerden korumak için saldırmaktan çekinmez.

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Tanzanya'daki Serengeti Ulusal Parkı'nda yaşandı.

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Yavrusuna homurdanan erkek aslana kafa tutan dişi aslanın cüreti ve attığı tokat kare kare görüntülendi.

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Dinlenmeye çekilen bir erkek aslan yavrusunun oyunlarından bıkınca, hışımla onu kovalamaya başladı.

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Bununla da yetinmeyip sert bir pençe attı.

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Yavrusunun zorda olduğunu gören anne aslan anında olay yerine gelip erkeğe adeta meydan okudu.

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Güney Afrika'nın Kruger National Park'ta eşi görülmedik bir kavga anı görüntülendi.

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Ormanların kralı olan erkek aslan, iki dişi aslanın saldırısına uğradı.

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Sert pençe darbeleri ve ısırıklarla şaşkına dönen erkek aslan, iki dişi aslanın karşısında çareyi kaçmakta buldu.

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Ünlü doğa fotorafçısı Lee Wittarm'ın geçen ocak ayında Botswana'nın Okavango Deltası'nda, aslanlarla ilgili yeni belgeselinin çekim çalışmaları sırasında, yavrularının babası olan erkek aslanla dişi aslanın kavgaya tutuştukları an, objektife yakalandı.

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Yıllardır aslanların yaşam ve davranışlarını gözlemleyen Lee Wittarm olay anını şöyle anlattı:

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Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. 6 yaşındaki aç erkek aslan, dişi bir bufaloya saldırdı.

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Bufalonun geri adım atmaması üzerine kanlı 'meydan muharebesi' başladı.

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Birbirlerine ölümcül darbeler vuran iki hayvanın vücudunda tabiri caizse kanamayan yer kalmadı.

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Keskin boynuzlarını aslanın yüzüne ve dişlerine rast getiren bufalo, aslanı öldürmeyi başardı.

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Bu görüntüleri Matt Armstrong Ford kaydetti.

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Masai Mara'da gerçekleşen av kameralara böyle yansıdı.

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Sudan geçmeye çalışan zebrayı yakalayan timsah, onu böyle yedi.

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Bir diğer avda ise yine timsahlar tuzak kurarak avlarını beklemeye başlıyor.

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Sürü halinde geçen bufalolar tehlikeyi fark etmiyor

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Bir anda sudan fırlayan timsah bufalolara böyle saldırıyor.

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Aslan öldürdüğü dişi babunun yavrusu olduğu fark edince olan oluyor.

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Dişi bir aslan yavru bir maymunun annesini öldürdükten sonra yavru babunla oynamaya başladı.

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Bir süre yavru maymunun burnunu okşayan dişi aslan daha sonra onu kucağına alıp sevmeye başladı.

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Çevredeki aslanları yavru babuna yaklaştırmayan dişi aslan, yavru maymunu adeta kendi yavrusu gibi benimseyip sevdi.

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Daha sonra yavru babunun babası gelince ise işin rengi değişti.

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Yavrusunu aslanların elinden kurtarmak isteyen cesur maymun, aslanların arasına dalarak yavru babunu kurtarmayı başardı.

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O anlar saniye saniye fotoğrafçı Evan Schiller'ın objektifini yansıdı...

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Ünlü belgesel film yapımcıları Beverly ve Dereck Joubert'in birkaç yıl önce National Geographics için çektikleri 'Legedama' ismini verdikleri bir leoparın hayatını konu alan belgeselin görüntüleri internette hala izlenme rekorları kırıyor.

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Legadma, birkaç aylıkken babun saldırısına uğrar..

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Saldırı, Legadma'nın üzerinde büyük bir etki yaratır, babunlardan intikam alır. Ancak intikam sahnesi dramatik bir hal alır.

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Erişkinliğe eren Legadma, karşısına çıkan ilk babunla kıran kırana bir mücadele verir.

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Öldürdüğü babunu ağacın tepesine çıkardığı sırada annesini bırakmayan yavru babunu görür.

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Yavru babunu parçalaması beklenen Legadma, kendi yavrusu gibi sahip çıkar.

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Bu sırada yanına gelen bir sırtlanla savaşır.

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Ardından ağaca çıkardığı yavru babunun başında gece boyunca nöbet tutar.

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Anneden avlanma dersleri!

Botsvana'da çekilen görüntülerde anne çitanın müthiş eğitimi kameralara yansıdı.

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Yavrularına avlanmayı öğreten anne, yavrularıyla birlikte bir ceylanı sıkıştırıyor.

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Üç çitanın saldırısına uğrayan ceylan çaresiz bir biçimde ölümü bekliyor.

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İşte o görüntüler...

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Anne bufalo karnındaki cenin, aslan yemeği oldu

Güney Afrika'daki Kruger Milli Parkı'nda, avcı hayvanlar tarafından öldürülen hamile bufalo, su kaynağının kenarında bırakıldı.

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Olay yerine gelen asla ise, bufalonun karnını deşmeye başladı.

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Vahşi aslanın yavruyu annesinin karnından çıkararak yemek üzere çalılıkların yanına götürmesi, saniye saniye kameralara yansıdı.

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Güney Afrika'daki Londolozi Game Reserve vahşi bir mücadeleye sahne oldu.

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Saldıraya uğrayan bufalo, kendisini dişleyen aslanlara karşı inanılmaz bir mücadele sergiledi..

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Saatler süren bu ölüm kalım savaşında başka bir bufalonun yardıma gelmesiyle aslanlar geri çekildi.

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Ancak bufaloyu tekrar yakalayan aslanlar yine saldırdı.

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Geriye ise bu vahşi kareler kaldı.

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Bu defa kim kazandı?

Aslan sürüsü bir bir bufaloyu kendine av olarak seçiyor. Ama işler hiç de aslanın planladığı gibi gitmiyor.

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Bu inanılmaz fotoğraf Güney Afrika'da bulunan bir doğal koruma alanında çekildi.



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Beş aslan, bir buçuk saat boyunca bufaloyu öldürebilmek için uğraştı.



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Bufalonun mücadeleyi kaybetmesiyle sona eren bu çetin savaş esnasında, bufalonun boynuzu aslanlardan birine saplandığı o an objektiflere böyle yansıdı.

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Toplam 6 saat süren bu acımasız savaşta bufalo kurtulmayı başardı.

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Fakat onu kral yapan sadece gücü değil aynı zamanda da zekasıdır.

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İşte bu aslanlar da, bir buffalo sürüsünün ortasında tek başına kaldığında, başlarına neler gelebileceğini çok iyi bilen iki kral.

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Ve elbette bazen krallığın yüzde 90'ı kaçmaktır.

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Avlanırken büyük ve genç bir buffalo sürüsünün ortasına düşen iki aslan, peşinde sürünün akıncı kuvvetleri, bu defa bölgeyi bir an önce terk etmek için tüm gücünü harcadı.

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Zaman zaman zor anlar yaşasa da buffaloların elinden kurtulmayı da başardılar.

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Fakat aslanların yüzündeki korku eninde sonunda onların da bir çeşit kedi olduğunu hatırlattı.

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Güney Afrika'daki Londolozi Game Reserve vahşi bir mücadeleye sahne oldu.

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Saldıraya uğrayan bufalo, kendisini dişleyen aslanlara karşı inanılmaz bir mücadele sergiledi..

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Saatler süren bu ölüm kalım savaşında başka bir bufalonun yardıma gelmesiyle aslanlar geri çekildi.

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Ancak bufaloyu tekrar yakalayan aslanlar yine saldırdı.

