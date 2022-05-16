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TREND
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:47

Ormanların kralının zor anları! Hayatta kalmak için her şeyi yaptı...

Ormanların kralı Aslan ne kadar korkusuz olsa da bazı durumlarda geri çekilmenin gerektiğini gayet iyi biliyor.

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