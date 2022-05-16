Ormanların kralının zor anları! Hayatta kalmak için her şeyi yaptı...

Bufalo sürüsünün arasında kalan Aslan bu durumdan ağaca tırmanarak kurtuluyor ama şimdilik....
Ancak Aslan kral burada sabırla sürünün uzaklaşmasını bekliyor ancak sürü buradan uzaklaşacak gibi durmuyor.
Vahşi doğanın en acımasız avcılarından biri olan aslanlar, kendi aralarındaki üstünlük mücadelesinde de oldukça vahşi olabiliyorlar.
Göçebe aslanlar girdikleri bölgelerin hakimi olan erkek aslanların küçük yavrularını gördükleri anda öldürür.
Yavrusuna homurdanan erkek aslana kafa tutan dişi aslanın cüreti ve attığı tokat kare kare görüntülendi.
Dinlenmeye çekilen bir erkek aslan yavrusunun oyunlarından bıkınca, hışımla onu kovalamaya başladı.
Yavrusunun zorda olduğunu gören anne aslan anında olay yerine gelip erkeğe adeta meydan okudu.
Sert pençe darbeleri ve ısırıklarla şaşkına dönen erkek aslan, iki dişi aslanın karşısında çareyi kaçmakta buldu.
Ünlü doğa fotorafçısı Lee Wittarm'ın geçen ocak ayında Botswana'nın Okavango Deltası'nda, aslanlarla ilgili yeni belgeselinin çekim çalışmaları sırasında, yavrularının babası olan erkek aslanla dişi aslanın kavgaya tutuştukları an, objektife yakalandı.
Yıllardır aslanların yaşam ve davranışlarını gözlemleyen Lee Wittarm olay anını şöyle anlattı:
Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. 6 yaşındaki aç erkek aslan, dişi bir bufaloya saldırdı.
Birbirlerine ölümcül darbeler vuran iki hayvanın vücudunda tabiri caizse kanamayan yer kalmadı.
Keskin boynuzlarını aslanın yüzüne ve dişlerine rast getiren bufalo, aslanı öldürmeyi başardı.
Bir süre yavru maymunun burnunu okşayan dişi aslan daha sonra onu kucağına alıp sevmeye başladı.
Çevredeki aslanları yavru babuna yaklaştırmayan dişi aslan, yavru maymunu adeta kendi yavrusu gibi benimseyip sevdi.
Yavrusunu aslanların elinden kurtarmak isteyen cesur maymun, aslanların arasına dalarak yavru babunu kurtarmayı başardı.
Ünlü belgesel film yapımcıları Beverly ve Dereck Joubert'in birkaç yıl önce National Geographics için çektikleri 'Legedama' ismini verdikleri bir leoparın hayatını konu alan belgeselin görüntüleri internette hala izlenme rekorları kırıyor.
Saldırı, Legadma'nın üzerinde büyük bir etki yaratır, babunlardan intikam alır. Ancak intikam sahnesi dramatik bir hal alır.
Anneden avlanma dersleri!
Botsvana'da çekilen görüntülerde anne çitanın müthiş eğitimi kameralara yansıdı.
Anne bufalo karnındaki cenin, aslan yemeği oldu
Güney Afrika'daki Kruger Milli Parkı'nda, avcı hayvanlar tarafından öldürülen hamile bufalo, su kaynağının kenarında bırakıldı.
Vahşi aslanın yavruyu annesinin karnından çıkararak yemek üzere çalılıkların yanına götürmesi, saniye saniye kameralara yansıdı.
Saldıraya uğrayan bufalo, kendisini dişleyen aslanlara karşı inanılmaz bir mücadele sergiledi..
Saatler süren bu ölüm kalım savaşında başka bir bufalonun yardıma gelmesiyle aslanlar geri çekildi.
Bu defa kim kazandı?
Aslan sürüsü bir bir bufaloyu kendine av olarak seçiyor. Ama işler hiç de aslanın planladığı gibi gitmiyor.
Bufalonun mücadeleyi kaybetmesiyle sona eren bu çetin savaş esnasında, bufalonun boynuzu aslanlardan birine saplandığı o an objektiflere böyle yansıdı.
İşte bu aslanlar da, bir buffalo sürüsünün ortasında tek başına kaldığında, başlarına neler gelebileceğini çok iyi bilen iki kral.
Avlanırken büyük ve genç bir buffalo sürüsünün ortasına düşen iki aslan, peşinde sürünün akıncı kuvvetleri, bu defa bölgeyi bir an önce terk etmek için tüm gücünü harcadı.
Fakat aslanların yüzündeki korku eninde sonunda onların da bir çeşit kedi olduğunu hatırlattı.
Saldıraya uğrayan bufalo, kendisini dişleyen aslanlara karşı inanılmaz bir mücadele sergiledi..
Saatler süren bu ölüm kalım savaşında başka bir bufalonun yardıma gelmesiyle aslanlar geri çekildi.