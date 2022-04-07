Onun icadından sonra hiç bir şey eskisi gibi olmadı! Dünyayı değiştiren icat

Biçerdöver - 1930'lu yıllar Çiftçiliği mekanize etti, insanlara başka alanlarda çalışıp uzmanlaşma şansı verdi.
Kaldıraç - M.Ö 3000 Mısırlılar piramitleri inşa ettiğinde daha tekerleği bulmamışlardı. Bu yüzden kaldıraçları çok yoğun şekilde kullandıkları düşünülüyor.
Abaküs, M.Ö 3000 İnsan zekasının ne kadar gelişmiş olduğunu gösteren ilk cihaz olarak kabul edilir.
Roket, 1926 Gezegenimizden ayrılmak için tek yol oldu ve insanlar bu sayede uzaya ulaşabildiler.
Petrol Çıkarma, 1859 Modern ekonominin benzini oldu, jeopolitik kavramının gelişmesini sağladı ve dünya iklimini değiştirdi.
Bilimsel Bitki Üretme, 1920'lerİnsanlar bitki türlerini binlerce yıldır geliştiriyorlar. Ancak Mendel'in 1866'da yazdığı notlar 1920'de tekrar keşfedilince bitki genetiğinin temelleri ve dolayısıyla insan genetiği keşfedildi
Buhar Türbini, 1884 Buhar motorlarının az bilinen kuzenleri. Bugünkü enerji altyapısının temelini oluşturdular. Dünya'daki enerjinin %80'ini üretiyorlar.
Miladi Takvim, 1582Gregoryan Takvimi olarak da bilinir. Rumi (Julyen) takvimindeki hataları ortadan kaldırıp, mevsimlerle senkronize etmiştir.
Pastorizasyon, 1863Süt, Şarap ve Birayı sterilize etmekte kullanılan Louis Pasteur'un bakteri teorisi, dünya tarihinde insan sağlığı ile ilgili en önemli gelişmelerden biri olarak kabul ediliyor.
Arşimed'in Vidası, M.Ö 3. Yy Dünyanın ilk pompa mekanizması olarak kabul edilir. Alt seviyedeki suyu üste çıkartmak için kullanılmış basit bir vida mekanizmasıdır. Sulama geleneklerini kökten değiştirdi. Günümüzde hala bir çok kanalizasyon tesisinde kullanılıyor.
Saban ile toprağı işlemek ve Kağnı, 18. Yy Sert zeminlerde toprağın altını üstüne getirerek tarıma elverişli hale getiren sistem sayesinde tarıma elverişli olmayan bir çok tarlada tarım yapılabildi.
Fotoğraf Makinası, 19.yy başlar Gazeteciliği, sanatı, kültürü ve kendimize bakış açımızı değiştirdi..
Radyo, 1906 Fikirleri yaymanın, insanları homojenleştirmenin ve elektronik medyanın ilk temsilcisi
Telgraf, 1837 Telgrafın icadından önce şöyle denirdi, "Bir bilgi veya haber en fazla bir atın sırtındaki adam kadar hızlı iletilebilir"
Alfabe, M.Ö. 1000Bilgiyi erişilebilir ve araştırılabilir yaptı. Alfabe kullanan uygarlıkların, fikirler üzerine kurulu olanlardan daha hızlı gelişmesini sağladı.
Sextant, 1757 Yıldızlara bakarak haritalar yapmamızı sağladı. Objelerin arasındaki açısal uzaklığı ölçerek konum belirlenmesini sağlar. Buradaki objeler genelde yıldızlar ve diğer gök cisimleri olarak düşünülebilir.
Yeşil Devrim, 20.YY Ortaları Suni gübre ve sentetik bitki yetiştirme ile birlikte dünyanın yemek üretimini inanılmaz seviyelerde arttırdı. Norman Borlaug isimli tarım ekonomisti bu yaklaşımı geliştirdiği için 1 milyardan fazla insanın açlıktan ölmesini engelledi.
Pusula, 12. YY İnsanların yönleri kolayca bulabilmesi konusunda fazlasıyla yardımcı oldu. Pusulanın icadı ile pek çok kıta da bulunmuştur.
Kişisel Bilgisayar, 1970'ler Kaldıraç ve abaküs gibi insanoğlunun yeteneklerini ve yapabileceklerini arttırdı.
Buzdolabı, 1850'ler Buzdolabının icadı, yemek pişirmenin icadı kadar büyük bir olaydı çünkü yiyeceklerin uzun süre taze kalmasını sağladı.
Sıhhi Tesisat Sistemleri, 1800'lerin ortası 1800'lere göre ortalama 40 yıl daha fazla yaşamamızın temel sebebi.
Nitrojen Bağlanması, 1918 Alman kimyager ve kimyasal silahların babası olarak kabul edilen Fritz Haber, yeni nesil gübrelerin üretilmesi için kullanılan bu yöntemi bulması sayesinde nobel ödülü kazandı. Bu sayede madde 22'deki yeşil devrim yaşandı.
Buhar Motoru, 1712 Fabrikalara, trenlere ve gemilere güç verdi. Endüstri Devriminin oluşmasını sağladı.
Aşılama, 1796 Birini hasta etmenin, onu daha çok hasta olmaktan kurtaracağı fikri ilk olarak İngiliz doktor Edward Jenner tarafından 1796 yılında denendi. 1885'de Louis Pasteur ile popüler oldu ve devletler tarafından kabul edildi.
İçten Yanmalı Motor, 1800'lerin sonu Hava ve petrolün enerjiye dönüşmesini sağladı, 10 numaradaki buhar motorlarının yerini aldı.
Optik Lensler, 13. YY Işığı camın içinden geçirmek müthiş bir fikir ama bulması çok uzun sürmüş. Antik Romalılar, camın ışığı kırdığını keşfetmişler ama "Gözlük" yapmayı akıl edememişler. Gözlük, kollektif insan zekasını inanılmaz şekilde geliştirip, elbette teleskop ve mikroskop gibi cihazların da çıkmasını sağlamıştır.
Penisilin, 1928-1928'de yanlışlıkla bulunduktan sonra antibiyotikler aracılığı ile, daha önce ölümcül olan bir çok hastalığa çare oldu.
Matbaa Makinası
Bilginin özgürce yayılmasını, çoğaltılmasını ve kopyalanmasını sağladı. Dünyayı, insanlığı değiştirdi.