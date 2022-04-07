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TREND
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2022 Perşembe 13:41

Onun icadından sonra hiç bir şey eskisi gibi olmadı! Dünyayı değiştiren icat

The Atlantic internet sitesi, bilimadamları, tarihçiler ve teknoloji profesyonellerinden oluşan bir ekibe tekerleğin icadından beri insanlığı en çok etkileyen buluşları sormuş. İşte o buluşlar...

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