Onlarcasına birden kendini ısırttı! Yatağınızdaki gizli tehlike

Tahta kurusu, bilimsel adıyla Cimex lectularius, küçük, oval şekilli, kanatsız ve kahverengimsi bir böcektir. İnsanların ve diğer sıcak kanlı hayvanların kanıyla beslenir. Genellikle yatak, mobilya, tahta ve çatlak gibi yerlerde gizlenirler.
Yaşam Alanı: Yataklar, halılar, mobilya ek yerleri, duvar çatlakları gibi korunaklı yerlerde yaşar. Isıya ve açlığa dayanıklıdır, bu da mücadeleyi zorlaştırır.
Nasıl Mücadele Edilir:
Temizlik: Yatak örtülerini sık sık sıcak suda yıkayın ve yatak çevresini düzenli temizleyin.