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TREND
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 13:20

Onlarcasına birden kendini ısırttı! Yatağınızdaki gizli tehlike

Evlerin içinde yaşayan kan emici tahta kurusuna kendini ısırtan Youtuber'ın videosu 6O milyondan fazla kişi tarafından izlendi. İşte Tahta kuruları hakkında bilmeniz gerekenler ve ısırıldıktan sonra yaşayacaklarınız...

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