Ölümcül hata! Kendisine rakip olarak bir bizonu seçince...

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Güney Afrika'da amatör fotoğrafçı Nick Fleer tarafından çekilen bu görüntüler görenleri hayrete düşürdü...

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Timsah tarafından yakalanan antilop 1 saat boyunca kaçmak için çırpınırken, su aygırı bu mücadeleye dahil oluyor...

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Timsah ve antilobu ayıran su aygırı, timsahın yemeğine engel oluyor...

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Timsah payını almadan mücadeleden çekiliyor ve su aygırı avını kaptığı gibi gözden kayboluyor.

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Polonya'da Ustron'daki hayvanat bahçesinde bir erkek geyik, fazla cesur olmasının cezasını çekti...

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Kendisine rakip olarak bir tonluk dev bir bizonu seçen erkek geyik, yanında küçücük kaldığı bizonla kafa kafaya mücadeleye girdi...

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Dev bizonla kafa kafaya çarpışan geyik bir anda kendisini havada buldu ve kafa üstü yere çakıldı...

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Hemen olay yerinden kaçan geyik, daha sonra aldığı şiddetli yaralardan dolayı hayatını kaybetti...

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Hayvanat bahçesi görevlileri geyiğin normalde de çok saldırgan olduğunu ve ne şekilde davranacağının hiç tahmin edilemediğini ifade ettiler.

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Dünyanın en zehirli yılanı olan kara mamba ve firavun faresinin inanılmaz savaşı görenleri hayrete düşürüyor...

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Tek bir ısırığı bir insanı dakikalar içerisinde öldüren kara mamba, ve iyi bir yılan avcısı olan firavun faresi karşı karşıya gelince ortaya bu görünütler çıktı...

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Av ile avcı karşı karşıya geldiğinde ise inanılmaz bir savaş yaşanıyor.

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Yılanın etrafında dolaşan firavun faresi bir an kontrolü kaybetse de çabuk toparlıyor ve yılanın karşısına yeniden çıkıyor...

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Dünyanın en zehirli yılanı, bu çevik ve cesur fare karşısında daha fazla direnemiyor ve pes ediyor...

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Ve Firavun faresiyle arasında geçen yaşam savaşını kaybeden taraf yılan oluyor.

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History Channel için "Bataklık İnsanları" adlı şovu çeken iki kadın avcı, suyun üzerindeki devasa "ölü" timsahı gördüklerinde, onu botlarına çekerek incelemek istediler.

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Ağırlığı 320 kiloyu bulan 3 metrelik devasa canavar, bota çekilmeye başlandığı sırada bir anda "hayata döndü" ve avcıları dehşete düşürdü.

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Çırpınan ve bota doğru atlamaya çalışan timsahı kafasından vurarak öldürdüler.

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Ancak avcıların yaşadığı şok bununla da kalmadı.

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Tekneye çektikleri dev yaratığın bir ayağının yerinde olmadığını dehşetle farkettiler.

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Normalde daha küçük timsahların bu tür yaraları olduğunu söyleyen kadın avcılar...

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Bu yaraların daha büyük timsahlar tarafından açıldığını...

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Ancak 320 kiloluk bu devi yaralayan timsahı düşünmek bile istemediklerini belirttiler.

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Ormanda küçük bir su birikintisinde yaşayan timsah, Jaguara av oldu. Cesaretiyle bilinen jaguar koca timsahı suyun içerisinde boğarak öldürdü. İşte o inanılmaz anlar..

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Piton yılanı ve timsah ölümüne bir mücadeleye girerse, kazanan kim olur?

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Piton yılanı, devasa cüssesi sayesinde, henüz küçük olan timsaha pek şans tanımıyor.

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Timsahın kafasını ağzına almayı başaran yılan, timsahın çırpınmalarına rağmen onu bırakmıyor.

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Timsahı tüm vücuduyla sardıktan sonra da...

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Azılı düşmanını yavaş yavaş yutmaya başlıyor.

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