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TREND
Eklenme tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:50

Ölümcül hata! Kendisine rakip olarak bir bizonu seçince...

Vahşi doğada veya koruma altına alınan yerlerde yaşayan hayvanların kendilerine seçtikleri yanlış rakipler nedeniyle bakın başları nasıl belaya giriyor

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