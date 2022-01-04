Ölüm kalım mücadelesi! Gören herkes yardıma koştu

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Bu korkunç olay Çin'de yaşandı...

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Araç otobanda seyir halindeyken üzerine düşen bu silindir az kalsın büyük bir faciaya sebep olacaktı...

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Şans eseri kazadan sağ kurtulan araç sürücüsü bir ara direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fakat kısa sürede toparladığını dile getirdi...

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Yeni Zelanda'daki kadın sürücünün kullandığı araç göle uçtu.

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Araçta sıkışan kadının çığlıklarına etraftakiler koştu. Büyük panik yaşayan kadın kapıları açamayınca içi suyla dolan araçtan kurtulmak için arka bölüme ilerlemeye çalıştı.

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Yavaş yavaş suya gömülen otomobilin yüzeyde kalan arka tarafa sığınan kadın korku içinde kurtarılmayı bekledi.

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Suya atlayan polisler arabanın arka camını kırarak kadın sürücüyü kurtarmaya başardı.

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Kazanın ardından şoka giren kadının hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

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Çin'in Tianjin kentinde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi.

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50 yolcuyu taşıyan otobüsün yükseklik sınırlama bariyerine çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybederken ondan fazla kişi yaralandı.

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2.8 metre yüksekliğinde olan otobüsün demir bariyere çarpması sonucu aracın tavanı bir jilet gibi kesildi.

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Herhangi bir uyarı veya açıklama yapılmayan bariyerin kazaya neden olması yekililer tarafından soruşturuluyor. Kazadan sonra otobüs şofürü gözaltına alınırken kazanın nedeni araştırılıyor.

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Çin merkez televizyonu kazanın yaklaşık olarak öğlen saatlerinde gerçekleştiğini açıkladı. Yaralı yolcular çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Daha önce de Çin'in Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'da meydana gelen kaza bir mucizeye sahne olmuştu.

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Kontrolden çıkan beton mikseri arabanın üzerine devrildi.

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Kurtarma çalışmaları olay yerinde olanlar tarafından an be an görüntülendi.

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Bu Çinli adamı gölün ortasında bu halde görenler gözlerine inanamadı...

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Aracıyla yaptığı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaydeden genç adam...

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Aracıyla bir gölete düştü...

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Arama kurtarma ekipleri araç tamamen suya gömülmeden önce genç adamı çekerek kurtardı...