Ölüm kalım mücadelesi! Gören herkes yardıma koştu

Araç otobanda seyir halindeyken üzerine düşen bu silindir az kalsın büyük bir faciaya sebep olacaktı...
Şans eseri kazadan sağ kurtulan araç sürücüsü bir ara direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fakat kısa sürede toparladığını dile getirdi...
Araçta sıkışan kadının çığlıklarına etraftakiler koştu. Büyük panik yaşayan kadın kapıları açamayınca içi suyla dolan araçtan kurtulmak için arka bölüme ilerlemeye çalıştı.
Yavaş yavaş suya gömülen otomobilin yüzeyde kalan arka tarafa sığınan kadın korku içinde kurtarılmayı bekledi.
50 yolcuyu taşıyan otobüsün yükseklik sınırlama bariyerine çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybederken ondan fazla kişi yaralandı.
2.8 metre yüksekliğinde olan otobüsün demir bariyere çarpması sonucu aracın tavanı bir jilet gibi kesildi.
Herhangi bir uyarı veya açıklama yapılmayan bariyerin kazaya neden olması yekililer tarafından soruşturuluyor. Kazadan sonra otobüs şofürü gözaltına alınırken kazanın nedeni araştırılıyor.
Çin merkez televizyonu kazanın yaklaşık olarak öğlen saatlerinde gerçekleştiğini açıkladı. Yaralı yolcular çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Daha önce de Çin'in Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'da meydana gelen kaza bir mucizeye sahne olmuştu.