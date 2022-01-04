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TREND
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2022 Salı 11:20

Ölüm kalım mücadelesi! Gören herkes yardıma koştu

Dünyanın dört bir yanında gerçekleşen ilginç kazalar....

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