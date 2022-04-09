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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2022 Cumartesi 14:34

Okyanusta bulunan 300 yaşındaki mumyalanmış deniz kızı! Etini yiyenlerin asla ölmediği söyleniyor

1736-1741 yılları arasında Japon Şikoku adası açıklarında Pasifik Okyanusu'nda yakalandığı iddia edilen deniz kızının gerçek doğasını ortaya çıkarmak için bilim insanları mumyayı inceliyor. Tüyler ürpertici insan yüzüne sahip olan ve kuyruğu olan 300 yaşındaki mumyalanmış deniz kızının gizemi henüz çözülemedi.

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