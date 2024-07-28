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TREND
Eklenme tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 11:53

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? sorusu, binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Zira yeni kayıt olan ve ilk defa okula gidecek öğrenciler ile veliler, planlarını okulun başlangıç tarihine göre yapabiliyor. Peki 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminde, okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde…