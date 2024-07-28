Okullar ne zaman açılacak? sorusu binlerce veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1.sınıfa başlayacak öğrenciler, 2 ile 6 Eylül'de uyum eğitimlerini gerçekleştirecek.
Peki, okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Okulların başlama süresi yakınlaştıkça, bazı öğrenci ve veliler, ''İlk ara tatil ne zaman?'' sorunu araştırabiliyor.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te gerçekleşecek.
Yarıyıl tatili ise, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.