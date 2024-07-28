Okullar ne zaman açılacak? sorusu binlerce veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.





2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1.sınıfa başlayacak öğrenciler, 2 ile 6 Eylül'de uyum eğitimlerini gerçekleştirecek.





Peki, okullar ne zaman açılacak?