Öksürükten kurtulmak için ilk kez duyacağınız doğal çözümler...

1 / 21

Öksürüğü kesen bir çok bitkisel yöntem mevcuttur. Tabi bu yöntemlerin arasında öksürüğü hemen kesen yöntemler de bulunmaktadır.

2 / 21

Ancak bu yöntemleri denemeden bilemeyiz. Bizlerde sizler için öksürüğü hemen kesen şeyler ve öksürüğü ne keser sorusunun cevaplarını aradık. İşte öksürüğü ne keser sorusunun cevapları ve öksürüğü hemen kesen yöntemler...

3 / 21

Öksürük havaların soğumasıyla beraber kendini göstermeye başladı. Ancak öksürük sürekli hale gelmeye başladığında muhakkak önlem alınmalı, bir uzmana danışılmalıdır.

4 / 21

Öksürüğü ne keser, öksürük hemen nasıl geçer, işte doğal yöntemler...

5 / 21

Öksürük ve soğuk algınlığına ne iyi gelir?

Öksürüğe karşı ilk alınması gereken yöntemlerden birisi de bulunduğunuz ortamı havalandırmaktır. Bulunduğunuz ortamı havalandırmak sizi biraz olsun rahatlatacaktır. Bu yöntemin dışında bitkisel yöntemlerden de faydalanabilirsiniz.

6 / 21

Bal ve toz zencefil

Bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp için (yiyin), boğazınıza ve öksürüğe çok iyi gelir. Çocuklara uygulamayın!

7 / 21

Karabiber ve bal karışımı

Bir bardak sütün içerisine 1'er tatlı kaşığı toz karabiber ve bal ekleyin. Bu karışımı günde 2 defa içebilirsiniz.

8 / 21

Ayva yaprağı ve ıhlamur

Ayva yaprağı ile ıhlamuru sıcak suyun içerisinde 5 dakika kaynatıp için. Bu karışımın öksürüğe iyi geldiği söylenmektedir.

9 / 21

Buhar banyosu

Kaynayan suyun içerisine bir miktar nane aromalı vazelin koyarak buhar banyosu yapın. Bronşları açarak öksürüğü kestiği söylenmektedir.

10 / 21

Sıcak duş

Sıcak duş, alerji ve astımdan kaynaklanan öksürüğe iyi gelmektedir.

11 / 21

Soğanlı su yöntemi

1 tane soğanı 4 e bölüp 1 bardak su ilave edip kaynatın 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıp biraz soğumasını bekleyin içebileceğiniz ılıklığa geldiğinde suyunu süzdürüp bardağa koyun içine 1 tatlı kaşığı bal koyun karıştırıp için. Yarım saat sonra öksürükten kurtulun.

12 / 21

Ballı turp yöntemi

Turpun içerisini bir miktar oyun ve turpun dibini delin. Daha sonra turpu bardağın içerisine yerleştirin ve içerine bal ilave edin. Turpu o şekilde ertesi güne kadar bekletin ve bardağa damlamış olan balı tüketin.

13 / 21

Sarımsak yöntemi

Bir bardak kaynar suyun içerisine bir diş sarımsak ve 2 adet tarçın ilave edin. 5 dakika demlendikten sonra için. Öksürüğü anında kestiği biliniyor.

14 / 21



15 / 21



16 / 21



17 / 21



18 / 21



19 / 21



20 / 21

