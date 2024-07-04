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TREND
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2024 Perşembe 21:38

Öğretmenliği bıraktı bu işe girdi! Şimdi aldığı maaşa 10 işçi çalıştırıyor

Tokat'ta öğretmenliği bırakıp çiftçilik yapmaya başlayan Medet Doğan, şimdi öğretmen maaşına 10 işçi çalıştırıyor. İşte detaylar haberimizde...

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