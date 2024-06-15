Öğretmenin karneye yazdığı not viral oldu

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İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı.

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Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan'da yapıldı.

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5 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise bugün sona erdi. Öğrenciler, eğitim öğretimin yorgunluğunu bugün son ders zilinin ardından atacak.

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Ayrıca bu yıl ilk kez ortaokul öğrencilerine, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılacak.

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Bu yıl yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. 9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, artık sınıf tekrarı yapacak. Sınıf geçmede Türkçe baraj puanı da 70'e çıkarıldı.

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2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilecek.

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Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yapacak.

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Öğretmenlerin, öğrencilerinin karnelerine yazdığı ilginç notlar gülümsetti.

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İşte o notlardan bazıları:

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