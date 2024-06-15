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TREND
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 20:21

Öğretmenin karneye yazdığı not viral oldu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek. Karnesini alan öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek tatile başladı. Veliler ve öğrencilerde karne heyecanı yaşanırken, öğretmenlerin karnelere yazdığı bazı notlar sosyal medyayı salladı. İşte o notlardan bazıları...

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