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TREND
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 17:35

O Ses Yılbaşı jürisi Meryem Uzerli'nin eski değil yeni hali şaşırtmaya devam ediyor! İşte zaman içerisindeki değişimi...

Türkiye'de ilk yer aldığı proje Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakteri ile tanınan Meryem Uzerli'nin zaman içerisinde yaptırdığı estetik işlemleri görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Şimdilerde O Ses Yılbaşı programında jüri koltuğuna oturacağı konuşulan Meryem Uzerli'nin eski ve yeni hali...

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