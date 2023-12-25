O Ses Yılbaşı jürisi Meryem Uzerli'nin eski değil yeni hali şaşırtmaya devam ediyor! İşte zaman içerisindeki değişimi...

Meryem Sarah Uzerli (12 Ağustos 1983, Almanya), Türk-Alman oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile tanınmaktadır.
2000'den 2003'e kadar Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra birkaç Alman yapımında küçük rollerde yer aldı.
Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu Meral Okay'ın ölümünün ardından Yılmaz Şahin'in yazdığı Muhteşem Yüzyıl adlı diziye bir "Hürrem Sultan" seçmek için Türkiye'de bütün oyuncu ajansları ve bütün tiyatro kurslarından oyuncular seçilerek, onlar arasında eleme yapılmıştır. Uzerli ise aralarından en uygunu görüldü ve Almanya'dan çağırılarak Hürrem Sultan rolünü üstlendi.
Uzerli, 2015 yılının yaz aylarında çekimlerine başlandığı Annemin Yarası adlı sinema filminde Ozan Güven, Okan Yalabık ve Belçim Bilgin ile başrolü paylaşmıştır. Film, Türkiye'de 11 Mart 2016'da sinemalarda gösterime girmiştir.
2016 yılında, O3 Medya'nın yapımcılığını üstelendiği, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini yaptığı Gecenin Kraliçesi adlı dizide Selin karakterini üstlenen olan oyuncu Murat Yıldırım ile başrolü paylaşmıştır.
2016-2017 yılları arasında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da konuk rol aldı. 2017 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Cingöz Recai filminde oynadı. Aynı yıl içinde, Öteki Taraf filminde Özcan Deniz ve Aslı Enver ile başrolü paylaştı.
Temmuz 2020'de Meryem Uzerli iş hayatına atılarak, Berlin'de Nosh Nosh isimli kafe-tatlıcı açtı.