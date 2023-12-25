O Ses Yılbaşı jürisi Meryem Uzerli'nin eski değil yeni hali şaşırtmaya devam ediyor! İşte zaman içerisindeki değişimi...

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Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu Meral Okay'ın ölümünün ardından Yılmaz Şahin'in yazdığı Muhteşem Yüzyıl adlı diziye bir "Hürrem Sultan" seçmek için Türkiye'de bütün oyuncu ajansları ve bütün tiyatro kurslarından oyuncular seçilerek, onlar arasında eleme yapılmıştır. Uzerli ise aralarından en uygunu görüldü ve Almanya'dan çağırılarak Hürrem Sultan rolünü üstlendi.