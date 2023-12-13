  • $29,0612
  • 31,3854
  • 1852.51
  • 7621.4

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 17:23

Nesrin Cavadzade'nin eski hali görenleri hayrete düşürdü! Estetiğim yok diyordu ama...

Şimdilerde Fox Tv ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım'da Melisa Özsoy karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin eskli halini görenler, gözlerine inanamadı. Nesrin Cavadzade, estetik iddialarını 'Gluteni, şekeri her türlü kes. 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur' sözleri ile yalanlamıştı. İşte Nesrin Cavadzade'nin eski hali...

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.