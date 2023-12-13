Nesrin Cavadzade'nin eski hali görenleri hayrete düşürdü! Estetiğim yok diyordu ama...

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30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 1993 yılında 11 yaşındayken geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı.

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Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilmektedir. Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur.

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Üniversiteden sonra Yersiz Yurtsuz dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı.

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Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivallerinde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

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Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı Acı filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

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Sinema dışında Samanyolu ve Al Yazmalım gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği Güzel Günler Göreceğiz filminde oynadı ve canlandırdığı "Anna" karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.

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2014 yılında Kutluğ Ataman'ın Kuzu filminde ve Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı filminde rol aldı. Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. 2015 yılında Çanakkale Harbi'ni anlatan Son Mektup filminde rol aldı.

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2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan Ağır Roman Yeni Dünya dizisinde "Kara Leyla" rolüyle yer aldı. 2019-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde "Şahika Ekinci" karakterine hayat verdi.

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6 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan 44. bölümde diziye katılan oyuncu, dizinin 4. sezonunun bitmesine 2 bölüm kala 26 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan 108. bölümde diziden ayrıldı.

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8 Kasım 2021 tarihinden 9 Mayıs 2022 tarihine kadar (2-25. bölüm arası) Üç Kuruş adlı dizide "Bahar Yöndel Çaka" karakterine hayat verdi.

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