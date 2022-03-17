  • $14,7783
  • 16,3627
  • 921.255
  • 2131.77

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 15:48

NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

Savunma bütçeleri, personel sayısı, teknolojik gelişmişlik, iş gücü gibi kriterler göz önüne alındığı listeye göre işte NATO'nun en güçlü 15 ordusu...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.