  • $27,2179
  • 28,8367
  • 1678.72
  • 8304.83

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 17:31

Mevlid Kandili resimli mesajları: Dualı, ayetli, farklı, anlamlı, duygusal, kısa ve uzun Mevlid Kandili mesajları haberimizde

Mevlid Kandili resimli mesajları her sene olduğu gibi bu sene de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır. Sevdiklerine mesaj göndermek ya da sosyal platformlarda paylaşım yapmak isteyenler aramalarını hızlandırdı. İşte dualı, ayetli, farklı, anlamlı, duygusal, kısa ve uzun Mevlid Kandili mesajları haberimizde...

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.