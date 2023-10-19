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TREND
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 17:31

Mescidi Aksa resimli cuma mesajları! Kudüslü, Filistin için zalim topluluğa karşı dualı cuma mesajları...

Her cuma olduğu gibi bu cuma da sosyal medya hesabından paylaşım yapmak ve sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler bu hafta dualarında Filistinli Mümin kardeşlerine de yer vermek istiyor. İşte İslam alemi için önemli bir yeri olan Mescidi Aksa resimli cuma mesajları ile Kudüslü, Filistin için zalim topluluğa karşı dualı cuma mesajları...

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