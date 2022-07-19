Meraklı hayvanların başına gelen trajikomik kazalar! Onları ilk kez böyle göreceksiniz

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Brezilya'da bir yılan kirpiye saldırıp yemeye çalıştıktan sonra acılar içinde kıvranırken görüntülendi.

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Yeme girişiminde bulunduğu kirpiden ağır bir darbe alan yılan acılar içinde böyle görüntülendi.

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İşte bahçedeki arı kovanıyla oynamak isteyen köpeğin sonu...

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Kanguru başını sulama tenekesine sıkıştırınca olanlar oldu. Avustralya'nın güneyinde yer alan Coffin Körfezi'nde Cumartesi günü meydana gelen olayda başını tenekeye sıkıştıran kanguruyu kurtarmak için Rob Smith ve Steve Dew akıllara durgunlu veren bir yöntemle tenekeyi çıkartmaya çalıştı...

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Birinin de kuyruğundan tutup çektiği olayda "kanguruya yardım mı ediliyor yoksa işkence mi" sorusunu akıllara getirdi...

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Zor da olsa Rob ve Steve kangurunun kafasındaki tenekeyi çıkartmayı başardı. Olayın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmasından sonra birçok yorum yapıldı...

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Birçok kişi teneke çıkartılmasaydı hayvanın öleceğini yazarken bazıları da kanguruya yardım edelim derken işkence yapıldığı belirtti.

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