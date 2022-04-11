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TREND
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:32

Merak yüzünden başları dertten kurtulmayan hayvanların zor anları

Merakları yüzünden başlarına gelmedik iş kalmayan hayvanların trajikomik halleri...

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