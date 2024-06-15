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TREND
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 22:52

MasterChef Soykan Mehmet Şefi çıldırttı!

TV 8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef yeni sezona başladı. Yeni bölümleriyle ekrana gelen programın son bölümüne ise yarışmaya İstanbul Esenyurt'tan katılan Soykan isim genç ile Mehmet Şef'in diyalogu damga vurdu. İşte o anlar...

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