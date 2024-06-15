MasterChef Soykan Mehmet Şefi çıldırttı!

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2024 MasterChef yeni bölümüyle TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. MasterChef Soykan kimdir? sorusu internette kısa sürede en çok merak edilenler arasında girdi.

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MasterChef Türkiye 2024, Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla yeni sezona eski kanallarında merhaba dedi.

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MasterChef'te yarışmacıların lezzet için verdiği kıyasıya mücadele ekranlara geliyor. Bu isimlerden birisi de yarışmaya İstnabul'dan katılan Soykan Ali Güreşçioğlu oldu.

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22 yaşındaki Soykan'ın jüri üyeleriyle diyalogları izleyenleri tebessüm ettirdi.

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3 yıldır gastronomi öğrencisi olan Güreşçioğlu, programda söylediği rap cümleleriyle izleyenleri etkiledi.

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Öte yandan sosyal medyada saç rengi ve mimikleriyle Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye benzetilen Soykan'ın yıldızı bir türlü Mehmet Şef ile barışmadı.

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Anne ve babasının çocukken ayrıldığı ifade eden Soykan, aşçılık merakına biraz zorunluluk dolasıyla başladığını, yumurta kırarak başladığı hobisinden bugünlere geldiği söyledi.



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