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TREND
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 12:27

Maskeli sihirbaz merak edilen gösterinin sırrını açıkladı! Sihirbazlar mermiyi ağızlarıyla nasıl yakalıyor?

Breaking Magician's ismiyle gösteriler yapan maskeli sihirbaz, diğer illüzyonistlerden çok farklı. Çünkü o hem gösterisini yapıyor üstüne birde hilesini açıklıyor.

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