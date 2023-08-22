Maskeli sihirbaz merak edilen gösterinin sırrını açıkladı! Sihirbazlar mermiyi ağızlarıyla nasıl yakalıyor?

Bir çok insanın izlerken gözlerine inanamadığı fakat sırrını bir türlü çözemediği o numaranın esrar perdesini bu sihirbaz ortaya çıkarıyor
Silahın ateşlenmesi ile ortaya çıkan duman ise hazırlanan bir mekanizma yardımı ile gerçekleştiriliyor
Mermiyi sihirbaz gerçekten silahın içine yerleştiriyor fakat onu içeri ittirirken kullandığı aletin ucundaki yapışkan madde sayesinde mermiyi el çabukluğu ile geri alıyor
Çıkardığı mermiyi seyircilere far ettirmeden ağzına atan sihirbaz için bundan sonrası iyi bir oyunculuğa kalıyor