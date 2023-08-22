Maskeli sihirbaz merak edilen gösterinin sırrını açıkladı! Sihirbazlar mermiyi ağızlarıyla nasıl yakalıyor?

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Bir çok insanın izlerken gözlerine inanamadığı fakat sırrını bir türlü çözemediği o numaranın esrar perdesini bu sihirbaz ortaya çıkarıyor

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İşte kare kare gösterinin kendisi ve arkasındaki büyük sır....

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İşte Numaranın ilk aldatmacası burada başlıyor

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Herkes silaha barut doldurulduğunu düşünüyor ama gerçekte hiç bir ekleme yapılmıyor

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Silahın ateşlenmesi ile ortaya çıkan duman ise hazırlanan bir mekanizma yardımı ile gerçekleştiriliyor

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İşte o mekanizma

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Peki hedef tahtasındaki bu kurşun deliği nasıl oluşuyor

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Bu deliğin oluşması için hedef tahtasının içinde gizli başka bir mekanizma bulunuyor

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İşte o mekanizma

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Camın kırıldığı görüntüde de yine benzer bir sistemden yararlanılıyor

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Peki ya mermiyi nasıl yakalıyor?

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Mermiyi sihirbaz gerçekten silahın içine yerleştiriyor fakat onu içeri ittirirken kullandığı aletin ucundaki yapışkan madde sayesinde mermiyi el çabukluğu ile geri alıyor

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İşte o detay

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Çıkardığı mermiyi seyircilere far ettirmeden ağzına atan sihirbaz için bundan sonrası iyi bir oyunculuğa kalıyor

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