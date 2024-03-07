  • $31,8419
  • 34,7597
  • 2205.12
  • 8883.36

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 7 Mart 2024 Perşembe 09:57

Mart kapıdan baktırdı... 4 ilimiz beyaza büründü

Mart karı Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'ı beyaza bürüdü

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.