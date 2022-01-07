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TREND
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2022 Cuma 16:55

Mantar zehirlenmesi belirtileri neler? İlk müdahale nasıl yapılmalı?

Tam bir vitamin deposu olan mantarın doğru tüketildiği takdirde vücuda faydaları oldukça fazla. Ancak zehirlenme durumlarının da yaşandığı mantarı tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Mantar zehirlenmelerinde ilk bir saat içinde hastanın kusturulmasının kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Peki mantar seçerken ve tüketirken nelere dikkat etmek gerekir? İşte tüm detaylar...

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