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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:48

Macaristan arşivlerinden çıkan Türkiye fotoğrafları! İlk kez göreceksiniz

Macaristan Széchényi Milli Kütüphanesi'nin arşivlerinden çıkan 1800'lü yıllarda Pascal Sébah tarafından çekilmiş İstanbul fotoğrafları. İşte daha önce hiç görmediğiniz Galata kulesi, Sultanahmet ve Ayasofya gibi İstanbul'un tarihi mekanlarının görselleri...

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