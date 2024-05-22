Macaristan arşivlerinden çıkan Türkiye fotoğrafları! İlk kez göreceksiniz

Büyük Konstantin Anıtı. Çemberlitaş
Beyazıt Kulesi'nden Süleymaniye Camii
III. Sultan Ahmed Çeşmesi
Haliç Körfezi'ndeki savaş gemileri
Haliç Körfezi'nin görünümü
Galata mahallesinden Topkapı Sarayı
Galata Kulesi'nden kuzey görünümü
Galata Kulesi'nden kuzeybatı görünümü
Eminönü semtinden şehir manzarası
Boğaz kıyısında hafta sonu tatil evleri
Ayasofya galerisinin iç görüntüsü
Fatih ilçesinin Galata'dan görünümü
Galata Köprüsü ve Fatih semtinden bir görünüm
Kız Kulesi. Boğaz'daki Deniz Feneri
Süleyman Camii'nin iç görüntüsü
III. Sultan Ahmed Camii. Sultanahmet Camii
Topkapı Sarayı'nın giriş kapısı
Galata mahallesinden Boğaz manzarası
İmparator Theodosius'un Dikilitaşı
Janiczárfa III. Sultan Ahmed Parkı'nda
Ayasofya Camii'nde Hat Sanatı
Galata mahallesinden Boğaz manzarası
İnşaatı devam eden Kırım Anıt Kilisesi ile Galata bölgesinden bir görünüm