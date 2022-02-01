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TREND
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2022 Salı 15:38

Lise öğrencisi şırınga ve lastikten bakın ne yaptı

İstanbul'da bir lise öğrencisi şırınga ve lastikten bakın ne yaptı...

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