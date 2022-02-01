Lise öğrencisi şırınga ve lastikten bakın ne yaptı

Lise öğrencisi paylaştığı görüntülerde yüz binlere ulaştı. Şırınga ve lastiği bir araya getirdiği çalışması ses getirdi.
Eğitim gördüğü okuldaki dersinin bir parçası olarak önce şırınga buldu.
Ve şırıngayı iğnesinden ayırarak işe başladı.
Ardından penseyle şırınganın lastik kısmını çıkarıp attı.
İşte böyle! Şimdi bir sonraki adıma geçelim.
Öğrenci şimdi de bir lastik buldu.
Bu lastiği şırıngaya ucundaki iğne deliğinden yerleştirdi.
Bu şekilde şırınganın içine soktu.
Ardından öğrencinin çalışması bu şekilde görünüyor.
Şimdi de şırınganın çubuğuyla işimiz var.
Bu iki parçayı lastikle birleştiriyoruz.