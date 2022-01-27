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TREND
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:38

Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız... Bakın nasıl bir etkisi var

Gün içinde pek çok işle ilgilenirken zamandan tasarruf yapmak da önem taşıyor. Özellikle çalışanlar, ev ve mutfak işlerini daha kısa sürede bitirebilecek pratik bilgileri merak ediyor. Mesela limonu hiç mikrodalgada ısıtmayı denediniz mi? Sonuçları inanılmaz. İşte günlük hayatı kolaylaştıracak yöntemler...

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