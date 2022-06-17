Leylek ile leoparın inanılmaz mücadelesi! Kameralar her anını kaydetti

Çalıların arasında pusuya yatan aslan tek sandığı bufalonun üzerine atladı. Fakat durum hiç sandığı gibi olmadı.
Aslanların sürü ile saldırdığı bilinirken bu defa aslan tek başına saldırmayı denedi ancak işler çok farklı bir hale geldi.
Yere düştüğünde bile mücadeleyi bırakıp kaçması gerekirken o bunu yapmadı ve hala saldırmaya devam etti.
Ağır yara alan aslan ise şiddetli yaralarından dolayı enfeksiyona kapıldı ve iki gün sonra öldü.
Bir su aygırı sürüsü içindeki yavruyu gözüne kestiren timsah, kestirme olarak diğer su aygırlarının üzerinde yürüyerek avına yaklaşmaya başladı. Ancak kızgın su aygırları, timsaha bu şansı tanımadı.
Timsahın bu son hatası, Çek fotoğrafçı Vaclav Silha tarafından görüntülendi. Olay Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'ndan geçen Nil Nehri'nde yaşandı.
Su aygırları, yavrularının tehdit altında olduğunu düşündüğünde çok saldırganlaşıyor. Hantal görüntülerine rağmen, en 'asabi' hayvanlardan olan su aygırları, çenelerinin arasına aldıkları düşmanlarına birkaç tona varan basınç uygulayıp adeta kemiklerini öğütebiliyorlar.
Daha önce Uganda'daki Murchison Falls Ulusal Parkı'nın sakinlerinden olan 3 tonluk su aygırı yemek yerken kendisini rahatsız eden bakıcısını nefesini kesene kadar kovalamıştı.
Daha önce Uganda'daki Murchison Falls Ulusal Parkı'nın sakinlerinden olan 3 tonluk su aygırı yemek yerken kendisini rahatsız eden bakıcısını nefesini kesene kadar kovalamıştı.