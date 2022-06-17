Leylek ile leoparın inanılmaz mücadelesi! Kameralar her anını kaydetti

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Sinsi lepoar çimlerin arasında tuzağını kurmuş ve leyleğin alçalmasını beklemekteydi.

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Tam o anda saldırı gerçekleşti ve leopar bir anda leyleğin üzerine atıldı.

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Son anda leoparın pençelerinin hedefi olmaktan kurtulan leylek adeta şanslı günündeydi.

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Çalıların arasında pusuya yatan aslan tek sandığı bufalonun üzerine atladı. Fakat durum hiç sandığı gibi olmadı.

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Aslanların sürü ile saldırdığı bilinirken bu defa aslan tek başına saldırmayı denedi ancak işler çok farklı bir hale geldi.

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Bufalonun boynuzlarının hedefi olan aslan bir oraya bir buraya savruldu.

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Yere düştüğünde bile mücadeleyi bırakıp kaçması gerekirken o bunu yapmadı ve hala saldırmaya devam etti.

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Tam bir saat süren mücadele ise bitmek bilmedi. Ve bu mücadeleyi bufalo kazandı.

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Ağır yara alan aslan ise şiddetli yaralarından dolayı enfeksiyona kapıldı ve iki gün sonra öldü.

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Bir su aygırı sürüsü içindeki yavruyu gözüne kestiren timsah, kestirme olarak diğer su aygırlarının üzerinde yürüyerek avına yaklaşmaya başladı. Ancak kızgın su aygırları, timsaha bu şansı tanımadı.

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Avcıyken av olan timsah, su aygırının devasa çenesinin arasında kaldı.

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Çırpına çırpına son anda kurtulmaya çalışan timsah, canından oldu.

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Timsahın bu son hatası, Çek fotoğrafçı Vaclav Silha tarafından görüntülendi. Olay Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'ndan geçen Nil Nehri'nde yaşandı.

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Su aygırları, yavrularının tehdit altında olduğunu düşündüğünde çok saldırganlaşıyor. Hantal görüntülerine rağmen, en 'asabi' hayvanlardan olan su aygırları, çenelerinin arasına aldıkları düşmanlarına birkaç tona varan basınç uygulayıp adeta kemiklerini öğütebiliyorlar.

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Daha önce Uganda'daki Murchison Falls Ulusal Parkı'nın sakinlerinden olan 3 tonluk su aygırı yemek yerken kendisini rahatsız eden bakıcısını nefesini kesene kadar kovalamıştı.

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Daha önce Uganda'daki Murchison Falls Ulusal Parkı'nın sakinlerinden olan 3 tonluk su aygırı yemek yerken kendisini rahatsız eden bakıcısını nefesini kesene kadar kovalamıştı.

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İşte doğanın acımasız yüzünü gösteren anlar...

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