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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 16:07

Leylek ile leoparın inanılmaz mücadelesi! Kameralar her anını kaydetti

Leopar'ın hedefine aldığı Leylek'in hayatta kalma mücadelesi objektiflere böyle yansıdı.

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